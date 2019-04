Boeren Wieringermeer maken zich zorgen over mogelijke uitbreiding Agriport

WIERINGERMEER - Het nieuwe gebiedsplan voor Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon kan het aantal beschikbare landbouwgrond aldaar flink terugdringen. Belangengroep LTO Noord maakt zich zorgen over de toekomst van de boeren in de regio.

Het gebiedsplan voor de regio heeft een ruimte van ongeveer 7.000 voetbalvelden aangeduid als Agri++, een uitbreiding op het al bestaande datacenter Agriport. Dit gebied is nu nog landbouwgrond, maar kan in de toekomst vol komen te staan met meer datacentra en kassen.

Steeds dichterbij

"Het komt steeds dichterbij", vertelt boer Leo Sturm, die vlak buiten Agri++ zit. "En de boeren die uitgekocht zijn door Agriport en die toch in dit gebied willen blijven, geven zo'n enorme druk op de grondmarkt. Daardoor wordt het voor ons als blijvers bijna onmogelijk om nog grond te bemachtigen."

En dat is een probleem, stelt LTO Noord. De belangengroep heeft daarom de uitzonderlijke stap genomen om alvast een voorbeeldbrief te schrijven, waarmee boeren aanmerkingen kunnen maken op het plan. Het nieuwe gebiedsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en vandaag was de laatste dag om een reactie in te dienen. Voor een boer is het noodzakelijk om uit te breiden, zo stellen de boeren.

"Normaal moet je in je agrarische bestaan je bedrijf met de helft kunnen vergroten", vertelt Erik van Essen van LTO Noord, en tevens zelf ook argrariër. "Het wordt die jongens nu steeds moeilijker gemaakt. Het is al een hele strijd om datgene wat je hebt in stand te houden."

"Stilstand is achteruitgang", vertelt boer Leo, die zijn boerenbedrijf nog samen met zijn vader runt. "Maar groei wordt eigenlijk niet mogelijk meer, dus daardoor boer je op een gegeven moment toch achteruit."

De gemeente Hollands Kroon is één van de opstellers van het gebiedsplan, zij konden vandaag niet reageren.