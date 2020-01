Boeren en gemeente komen niet dichter bij elkaar over Gebiedsplan Wieringermeer

WIERINGERMEER - De Cultuurschuur in Wieringerwerf stroomde rond 19.00 uur vol met boeren die zich zorgen maken over hun toekomst. Het Gebiedsplan voor de Wieringermeer houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Vandaag werd een nieuw advies van een onderzoeksbureau gepresenteerd.

In december waren de bewoners van de polder uitgenodigd om mee te komen praten over dat gebiedsplan. Daarin staat onder meer omschreven waar in het gebied ruimte is om, als het verzoek er komt, grootschalige kassen of datacenters te bouwen. Zij vinden dat er van de opmerkingen die ze toen maakten, weinig in het gepresenteerde advies zijn overgenomen.

Gevoelig punt

"Het ligt inderdaad gevoelig", zegt wethouder Theo Groot. "Met name bij agrariërs die vinden dat er een stuk van de grond wordt ingepikt ten faveure van andere grootschalige ontwikkelingen. Voor die groep ligt het gevoelig, dat begrijp ik."