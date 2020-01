Boeren in actie tegen gebiedsplan Wieringermeer: "Wij hebben er geen vertrouwen in"

"We zijn hier om de gemeenteraadsleden te laten zien dat we het niet eens zijn met dat integrale gebiedsplan", zegt actievoerder Rob Smit, "We zijn bang dat de polder zo kleiner wordt. Wij hebben ook de infrastructuur nodig, ruimte voor mechanisatiebedrijven. Er is al een hele hap grond weg, prijzen rijzen de pan uit. En dat wordt steeds erger."

Bermen stroomden vol

De boeren plaatsten vanmorgen een spandoek op een platte wagen. Rond tien uur stroomden de bermen bij de rotonde naar Wieringerwerf vol met trekkers: "Ik ben hier gekomen om de jonge boeren te steunen" zegt één van de boeren. "Dit kan toch niet zo. Alle mooie landbouwgrond gaat naar de kloten", zegt een ander.

Het gebiedsplan heeft al eens bij de gemeenteraad gelegen, maar die vond dat er te weinig naar de bewoners van de Wieringermeer was geluisterd. In november werden daarom nieuwe bijeenkomsten gehouden waarbij de bewoners hun geluid mochten laten horen. Morgen komt een bureau met een advies over het gebiedsplan waar ook de uitkomsten van die gesprekken in zijn meegenomen.

Adviesbureau ingehuurd

"We worden eerst niet gehoord en dan wordt er een door de gemeente betaald adviesbureau ingehuurd om met ons te praten. Wie betaalt bepaalt. Dus nee, we hebben er niet veel vertrouwen in", zegt Smit. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit nemen over het gebiedsplan.