Raad Hollands Kroon stuurt 'Gebiedsplan Wieringermeer' terug naar bewoners en buren

ANNA PAULOWNA - De gemeenteraad van Hollands Kroon stuurt wethouder Theo Groot terug naar de bewoners en buurgemeentes van de Wieringermeer. Er is te weinig met ze gesproken over de visie die ruimte moet geven aan grootschalige activiteiten in het gebied, zoals datacentra en glastuinbouw.

Het plan kan op dit moment niet rekenen op goedkeuring van de raad. Vorige week spraken inwoners, belanghebbenden maar ook de regio West-Friesland al hun zorgen uit. Zij vonden zich te weinig gehoord in het ontstaan van de plannen. De wethouder moet nu voor meer draagvlak zorgen.

De raad nam vanavond een amendement aan van onder meer de VVD, waarin ook staat dat het gebied veel kleiner wordt dan in het oorspronkelijk plan stond. De visie sprak origineel over 2.500 hectare, maar was na alle commentaar al verkleind naar 1.500. De raad wil nu dat wethouder Groot met een plan komt voor circa 750 hectare.

CDA benadrukte dat het proces niet helemaal opnieuw gaat, maar dat de wethouder beter moet uitleggen wat het idee is van de visie. In het plan moet straks ook komen te staan dat er elke 5 jaar geëvalueerd moet kunnen worden door de raad.