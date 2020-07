En dat is drie! Plan datacenter Middenmeer ligt klaar: "Doe maar in het buitenland"

MIDDENMEER - "Energieslurpers zijn het en lichtvervuilers, ze pakken de grond in van agrariërs en voor woningbouw." Het plan voor de bouw van een derde datacenter kan rekenen op flink wat weerstand. De vergunning ligt tot 27 augustus ter inzage bij de gemeente Hollands Kroon. Polderbewoner Ralph Koeleman vraagt zich of dat midden in de zomer wel zo netjes is. "Er zijn nu veel mensen op vakantie."

Het nieuwe Microsoft datacenter is gepland langs de westkant van de A7, ongeveer ter hoogte van de datacenters aan de overkant bij Agriport. Het plan is vorig jaar ingediend bij de gemeente Hollands Kroon. "Dit datacenter valt onder de lopende zaken dus nemen we deze in behandeling. Daarna bekijken we wat nog wenselijk is in polder," aldus een woordvoerder.

Bezwaar

Op de Facebookpagina Toekomst Wieringermeer komt de klachtenstroom flink los. Ralph Koeleman - één van de oprichters van de pagina - heeft zijn bezwaar al klaar liggen. "Ik maak bezwaar tegen de enorme hoeveelheid energie die gebruikt wordt voor de datacenters. Zeker gezien de problemen die Nederland nu al heeft om aan de klimaateisen te voldoen."

