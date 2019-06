Google pompt 1 miljard euro in Nederlandse datacenters, waaronder locatie Hollands Kroon

HOLLANDS KROON - Google gaat het astronomisch hoge bedrag van 1 miljard euro investeren in twee datacentra in Nederland, waaronder die in Hollands Kroon. Dat heeft het databedrijf vandaag bekendgemaakt.

Google heeft meerdere projecten op meerdere plekken in Nederland lopen, waaronder een nieuw datacentrum in de gemeente Hollands Kroon. In december 2018 kreeg het miljardenbedrijf groen licht om te bouwen op het industrieterrein Agriport in Middenmeer. Het is niet bekend hoeveel geld van die miljard euro beschikbaar wordt gemaakt voor dit centrum.

100 banen

Volgens het bedrijf levert de uitbreiding op elke locatie 1.000 banen op tijdens de bouw. Als het werk klaar is, rond 2020, zullen er 350 mensen werken in Eemshaven, honderd meer dan nu. Het datacenter in Hollands Kroon biedt dan plaats aan 125 werknemers. Daarnaast heeft Google ongeveer 250 personeelsleden op zijn kantoor in Amsterdam.

Boeren niet blij

Naast alle positieve impulsen, zijn de boeren niet blij met de uitbreiding van het industrieterrein Agriport. Dit gebied is nu nog landbouwgrond, maar kan in de toekomst vol komen te staan met meer datacentra en kassen. "Het komt steeds dichterbij", vertelde boer Leo Sturm, die vlak buiten Agri++ zit, eerder tegen NH Nieuws.

Sinds 2016 heeft Google nu 2,5 miljard euro in datacenters Nederland geïnvesteerd. Het bestaande serverpark in de Eemshaven in Groningen wordt nog verder uitgebreid, bovenop de uitbreiding daar die Google vorig jaar al had aangekondigd.