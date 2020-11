West-Friesland keert zich tegen ontwikkelingen datacenter Agriport

WEST-FRIESLAND - De West-Friese gemeenten maken gezamenlijk bezwaar tegen de plannen voor de uitbreiding van Agriport A7 in Hollands Kroon waarvoor momenteel het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. De komst van grootschalige datacentra en extra kantoorruimtes is 'niet passend en ongewenst', zo staat in de zienswijze die regio Westfriesland vandaag indiende.

Rondom de komst van nieuwe datacentra op Agriport heerst al een paar weken politieke onrust. Er is dan ook op 1 december in Hollands Kroon een extra raadsvergadering ingelast. "Buiten de vragen over nut en noodzaak van datacentra en de gevolgen voor de energietransitie, is goede ruimtelijke ordening een vereiste voor een vitaal en goed economisch functionerend Noord-Holland Noord", zo staat in de brief van de West-Friese gemeenten.

Afstemming

De regio Westfriesland valt erover dat er geen bovenregionaal overleg heeft plaatsgevonden, terwijl dat wel onderling in een convenant zo is afgesproken. "Gezien de omvang en de mogelijke gevolgen voor aangrenzende regio’s had dit wel gemoeten."

Het is niet de eerste keer dat overleg uitblijft tussen de buurgemeenten. Begin dit jaar konden zij zich niet vinden in het Gebiedsplan Wieringermeer dat destijds op tafel lag en dat in juni dit jaar werd stilgelegd.

Kantoorruimte

In het ontwerpbestemmingsplan van Agriport is ruimte voor zo'n zestig hectare datacentra en een groot gebied aan kantoorruimte. Dat roept vragen op: "Gelet op de locatie in het landelijk gebied en zonder OV-knooppunt . De recente provinciale behoefteraming bedrijventerreinen laat bovendien zien dat er in Noord-Holland Noord tot 2030 meer dan voldoende kantoorruimte aanwezig is."

Het ontwerpbestemmingsplan is volgens de zeven West-Friese gemeenten dan ook niet klaar voor besluitvorming. "Het is ons ook niet duidelijk in hoeverre u heeft onderzocht hoeveel werkgelegenheid dit bedrijventerrein gaat genereren en welke effecten dit heeft op de omgeving", schrijft voorzitter en tevens wethouder van Hoorn, Samir Bashara in de brief.

Niet alleen de regio Westfriesland, ook de provincie grijpt in, zo is te lezen in een brief die in handen is van de Telegraaf. De provincie zou eerder al aan de bel hebben getrokken maar de gedane suggesties zouden 'onvoldoende verwerkt zijn' in de plannen.