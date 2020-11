Adviseur provincie: "Besteed meer aandacht aan lelijke uiterlijk van datacenters"

MIDDENMEER - "De datacenters aan de A7 in Middenmeer zijn lelijk en er is te simpel gedacht over de landschappelijke inpassing ervan", aldus provinciaal adviseur Steven Slabbers gisteren tijdens een symposium over 'verdozing'. "Kleuren als rood en groen gebruiken en gebouwen wegplanten met de gedachte dat wat je niet ziet er ook niet is, werkt niet. Er moet daar meer aandacht aan worden besteed, en ook gemeenten moeten er strenger op zijn."

Als het aan Steven Slabbers, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, ligt is 'de kwaliteit die we krijgen voorgeschoteld van de datacenters is ruimschoots onvoldoende'. Dat zei hij gisteren tijdens een symposium over 'verdozing'. Met de bouw van vele distributiecentra en datacenters loopt Nederland langzaam vol, betoogde hij. We moesten zuiniger op ons landschap zijn. "Daar zit ook de eerste ergernis in: grond wordt te goedkoop verkocht."

Volgens Slabbers wordt in de gemeente Hollands Kroon grond voor 73 euro per vierkante meter verkocht. Een schijntje: "Voor minder dan vier ton verwerf je een voetbalveld." Hiermee nodig je multinationals alleen maar uit om te komen.

Daarbij zijn datacenters en windparken 'ruimtevreters in een provincie waar de ruimte juist zo schaars is'. "De snelheid waarmee dit proces zich voltrekt is uitzonderlijk. Bij een datacenter duurt de cyclus drie jaar, terwijl er voor een nieuwe woonwijk twintig jaar overheen gaat."

Monofunctioneel en lelijk

Bovendien zijn datacenters monofunctioneel - er wordt maar één ding mee gedaan, terwijl er ook zonnepanelen op de daken kunnen en het regenwater kan worden opgevangen, lelijk en er is bijna geen aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing. Slabbers: "Je moet niet enkel natuurlijke kleuren als rood en groen gaan gebruiken en het gebouw 'wegplanten' onder het mom van 'wat je niet ziet, is er ook niet'. Mijn advies is eerder om het te tonen en toonbaar te laten zijn en bijvoorbeeld een bomenrij ervoor als 'vitrage' gebruiken."

Hier ziet Slabbers wel een rol in weggelegd voor de gemeenten. "Zij zouden meer kunnen aansturen op het uiterlijk en de landschappelijke inpassing van datacenters."

De provinciaal adviseur werkt aan een adviesrapport hierover, dit levert hij volgende maand af aan de provincie. "Mijn advies zal er in grote lijnen over gaan dat er moet worden geclusterd in architectuur, en dat meer moet worden ingezet op circulariteit en duurzaamheid. Denk ook na over een opvolgfunctie van datacenters, over wat daar terecht kan als die verdwijnen."