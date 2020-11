Weer raadslid van gemeente Hollands Kroon uit partij gestapt om dossier datacenters

MIDDENMEER - Voor de tweede keer in korte tijd is een raadslid van de gemeente Hollands Kroon uit zijn partij gestapt: Jeff Leever verlaat Senioren Hollands Kroon en gaat onder zijn eigen naam verder. Vorige maand nam VVD'er Lars Ruiter hetzelfde besluit. Onenigheid over het dossier datacenters lijkt ook nu de oorzaak te zijn.

Terwijl Lars Ruiter zijn vertrek uit de partij onbewust in gang had gezet met een ingezonden brief in Noordhollands Dagblad over de datacenters in de Wieringermeer (waar zijn partij niet blij mee was), heeft Jeff Leever klaarblijkelijk kwaad bloed gezet bij zijn partij door met Pim de Herder raadsvragen te stellen over de nog te bouwen datacenters bij Agriport A7.

Na kritiek van wethouder Mary van Gent en fractievoorzitter Jip Pankras van Senioren Hollands Kroon trok Leever vrijdag toch de vragen weer in. Uit een mailwisseling tussen de wethouder en Leever, waaruit het Noordhollands Dagblad citeert, blijkt dat de wethouder de vragen 'te voorbarig' vindt. 'Ze staan haaks op de gemaakte afspraken met de raad en de coalitie. Met deze vragen ga je dwars tegen je eigen besluit in van april. Wij zijn geen betrouwbare coalitiepartner want we negeren de afspraken die 5 weken geleden nog zijn gemaakt om als coalitie een lijn te vormen. Inmiddels is de coalitie ontploft!'

Fractiediscipline

Leever bevestigt tegenover de krant dat er druk op hem werd uitgeoefend om de vragen terug te trekken. Hij besloot daarop uit de partij te stappen en zijn zetel mee te nemen, zo gaf hij aan: 'Fractiediscipline als coalitiepartij is een groot goed, dat realiseer ik me ten zeerste. Maar op het moment dat de coalitie daar op een zodanige manier mee omgaat dat we alleen maar mogen tekenen bij het kruisje, ervaar ik daarin onvoldoende vrijheid als raadslid.'

Van Gent en Pankras ontkennen overigens hem onder druk te hebben gezet. De wethouder houdt het op een 'dringend advies'. Pankras geeft aan dat hij buiten de partij om handelde.

Fractievoorzitter Alexander Bügel van Onafhankelijk Hollands Kroon besloot de vragen alsnog te stellen. Bügel: "Het is in onze ogen juist goed dat er voldoende duidelijkheid komt over de plannen en in welk stadium ze zijn. Voor veel van de raadsleden is er momenteel ook veel onduidelijk over het proces, de status van de plannen en de werkzaamheden. Daarom vond onze fractie het goed dat twee leden van Senioren Hollands Kroon daarover kritische vragen hadden gesteld. Tot onze grote verbazing werden diezelfde vragen teruggetrokken."

Gezwicht

"Als oppositiepartij ga je er dan vanuit dat de andere coalitiepartijen of de wethouders contact hebben gehad met de indieners", vervolgt hij, "en dat deze zijn gezwicht en de vragen hebben teruggetrokken. Als grootste oppositiepartij hebben wij er daarom voor gekozen de vragen opnieuw in te dienen. Met een kleine inleiding ervoor en verder exact dezelfde vragen. Dit omdat we oprecht zeer geïnteresseerd zijn in de antwoorden van het college."

Onafhankelijk Hollands Kroon is een oppositiepartij en is daarmee, volgens Bügel, 'niet gebonden aan een gemeenschappelijk coalitieprogramma'. "Er zal op ons geen druk uitgeoefend worden. Hiermee willen we tevens het signaal afgeven aan het college en de coalitie dat er openheid moet zijn over de plannen rondom de datacenters."

De vragen worden naar verwachting binnen tien tot dertig dagen beantwoord.