Waarom datacenters vanavond centraal staan in een ingelaste raadsvergadering

MIDDENMEER - De polder en voormalige gemeente Wieringermeer hebben veel veranderingen ondergaan. Eerst was het een gebied van boeren, later dook er glastuinbouw op en in de afgelopen tien jaar is het onder de aandacht gekomen van techgiganten. Zij vestigen in het gebied graag hun datacenters, een actie die voor ophef zorgt. Vanavond komt het onderwerp aan bod in een spoedraadsvergadering.

Google Earth

De ontwikkelingen in de Wieringermeer volgen elkaar in rap tempo op. Nog maar twintig jaar geleden werd begonnen met de bouw van het kassencomplex Agriport bij Middenmeer, zeven jaar geleden doken de eerste geruchten op dat Microsoft een datacenter wilde bouwen in de uitgestrekte polder en afgelopen september opende energiebedrijf Vattenfall in de Wieringermeer het grootste windpark van Nederland. Dit alles gaat ten koste van het landschap en draagt bij aan de 'verdozing': het volbouwen van het landschap met grote bedrijfshallen, distributiecentra en datacenters. Dat de vele veranderingen van de Wieringermeer niet door iedereen worden toegejuicht, bleek al eerder uit de documentaire die NH Nieuws begin dit jaar uitzond. Boeren gaven aan zich vooral zorgen te maken over de toekomst. Want wat blijft er nog over van het boerenland? Tekst gaat verder onder de video

Boer Wilco van Nieuwenhuijzen uit zijn zorgen, hij behoort tot de derde generatie boeren in de Wieringermeer - NH Nieuws

De gemeente stelt een gebiedsplan op en geeft daarin aan waar kassen en datacenters gebouwd mogen worden. Hier is alleen veel kritiek op, met name van boeren: zij zijn bang te veel agrarische grond te moeten afstaan aan glastuinbouw en datacenters. 'Lopende initiatieven' Na commentaar en protestacties wordt eerst de grootte van het gebied teruggebracht van 2.500 naar 750 hectare. Dit is bestemd voor de grootschalige industrie. In het voorjaar gaat het plan helemaal van tafel. Voorwaarde is wel dat de 'lopende initiatieven' voor de bouw van nieuwe datacenters mogen doorgaan. Op dat moment staan er twee datacenters. Per 1 januari 2021 zou het gebiedsplan moeten worden vervangen door een omgevingsvisie. Sneeuwbaleffect De kritiek verstomt even, maar zwelt later in volle hevigheid weer aan. Vooral na media-aandacht van onder andere NRC Handelsblad en Zondag met Lubach. Er ontstaat een sneeuwbaleffect. Zo worden meer en meer raadsvragen, Statenvragen en zelfs Kamervragen gesteld. De 'lopende initiatieven' blijken er maar liefst vijf te zijn, waardoor het oppervlak aan datacenters verviervoudigd. Ook worden er vraagtekens gezet bij de andere voordelen die worden genoemd zoals het creëren van werkgelegenheid en hergebruiken van restwarmte. Twee raadsleden van coalitiepartijen uit Hollands Kroon worden de afgelopen maanden na kritische bewoordingen over datacenters uit hun partij gezet en gingen onder eigen naam verder in de gemeenteraad. De West-Friese gemeenten maken vorige week gezamenlijk bezwaar tegen de komst van meer datacenters. Tekst gaat verder onder de video

Medemblik wethouder Andrea van Langen over uitbreiding Agriport - NH Nieuws