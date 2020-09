Windpark Wieringermeer wordt vandaag officieel geopend: "Grootste van Nederland"

Wie nu de Wieringermeer in komt, kan er niet omheen. Vanuit elke hoek rijd je bij wijze van spreken tegen de windmolens aan. "Het is een bijzondere dag", zegt projectdirecteur Ruben Lindenburg. "We zijn trots dat we het grootste park vanmiddag kunnen openen. We bouwen in totaal 82 molens die stroom opwekken voor zo'n 370.000 huishoudens."

Landschap

De komst van het park zorgde voor veel discussie en ook het eindresultaat valt niet bij iedereen in de smaak. Er wordt in de Wieringermeer stevig gemopperd over de verandering van het landschap. "We kennen de kritiek en ik begrijp het ook", zegt Lindenburg daarover. "Als je ziet wat we gebouwd hebben in relatief korte tijd, dan snap ik dat mensen daar aan moeten wennen. Tegelijkertijd is de missie van ons bedrijf om in één generatie fossielvrij te leven en daar past dit heel goed in."

De bouw heeft door de coronacrisis een stevige uitdaging gehad. Met honderden werknemers in het gebied moest er goed worden nagedacht over de maatregelen. Lindenburg: "We liepen hier soms met 200 of 300 man rond en moesten dan afstand houden. Vooral in kabelsleuven of in de windmolen is dat lastig. En we hadden zo'n 60 man uit het buitenland hier rondlopen. Dus toen begin maart alles in Europa op slot ging, hebben we gevraagd of ze wilden blijven werken. Normaal was het drie weken op, een week thuis. En dat hebben ze gedaan. Sommigen zijn hier drie maanden achtereen blijven werken."

