Laatste windmolen geplaatst in Robbenoordbos

WIERINGERWERF - De werkzaamheden van Vattenfall in het Robbenoordbos zijn volbracht. Vlak voor Pasen is de laatste windmolen afgemaakt. Er staan nu vier windmolens op een rij.

Afgelopen dagen was het mooi weer, dat was gunstig voor het afmaken van de vierde windmolen. Het weer heeft niet altijd meegezeten, volgens projectdirecteur Ruben Lindenburg was dat niet altijd makkelijk: "Het heeft deze winter veel gewaaid en daardoor was het echt een uitdaging om voortgang te blijven maken. Ik ben dan ook erg blij dat de hijswerkzaamheden hier afgerond zijn." Bij het hijsen van de wieken mag het namelijk niet te hard waaien.

Bomenkap

In 2018 begon Vattenfall, toen nog NUON, aan de werkzaamheden in het Robbenoordbos. Maarten Duinker van Staatsbosbeheer wist toen te vertellen dat er meer bomen terugkomen dan dat er gekapt waren. Over de vleermuizen in het gebied zei hij toen: "Over twee jaar zijn er momenten waarop de vleermuizen uitvliegen en dan worden de windmolens stilgezet."