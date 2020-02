Eerste van vier windturbines in het Robbenoordbos omhoog getakeld

WIERINGERWERF - De eerste van vier windturbines in het Robbenoordbos is omhoog getakeld. De turbines maken deel uit van het Windpark Wieringermeer dat energiebedrijf Vattenfall aan het bouwen is.

Vattenfall

Het opbouwen van de windturbines is sterk afhankelijk van de wind. Daarom wordt ook 's nachts doorgewerkt. De werkzaamheden in het bos zijn in de nacht van dinsdag op woensdag begonnen. Voor elke windmolen moet de speciale hijskraan in en uit elkaar moet worden gehaald. Het verplaatsen van de kraan duurt daardoor zo'n 48 uur.

Hoewel natuurorganisatie Staatsbosbeheer aan het project meewerkt is de aanleg van de windmolens in het Robbenoordbos omstreden, omdat voor de aanleg van wegen en de bouw van de turbines tientallen bomen moesten wijken. Bovendien is er de vrees dat vogels en vleermuizen hinder gaan ondervinden van de wieken en het geluid.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

"De lay-out is al jaren geleden bepaald door de overheid. Losse molens verdwijnen voor lijnopstellingen," vertelt projectleider Ruben Lindenburg van het windpark Wieringermeer. "Er zouden aanvankelijk zes molens komen in het Robbenoordbos, maar daarvan was de impact voor de natuur te groot." Het windpark Wieringermeer moet dit najaar klaar zijn. De 99 turbines leveren dan stroom voor zo'n 370.000 huishoudens.