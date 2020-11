'Coalitie Hollands Kroon wil plannen voor uitbreiding datacentra doorzetten'

WIERINGERMEER - De gemeente Hollands Kroon wil de nieuwe bestemmingsplanwijziging voor de uitbreiding van Agriport A7 in de Wieringermeer doorzetten. Tot vandaag zat de coalitie nog niet op een lijn over het omstreden plan, maar na een lange vergadering lijken alle neuzen nu dezelfde kant op te staan.

De spanningen liepen hoog op tijdens de vergadering die vandaag van 10.00 tot 16.00 uur duurde, vertelt een welingelichte bron aan NH Nieuws. Zo dreigde de fractievoorzitter van het CDA, Sjaak Vriend, zelfs de vergadering uit te lopen omdat een lid van de Seniorenpartij het niet eens was het voorgenomen plan.

Toch lijkt de partij nu overstag waardoor het voor de oppositie vrijwel onmogelijk is gemaakt om nog een stokje te steken voor het plan.

Ophef

Gisteren uitte de regio Westfriesland door middel van een zienswijze kritiek op de uitbreidingsplannen van de gemeente Hollands Kroon. De impact die een uitbreiding van de datacentra op de omgeving zou hebben, is volgens de Westfriese gemeenten 'onvoldoende in kaart gebracht', betogen ze in de zienswijze.

"Zo'n datacenter verbruikt natuurlijk nogal wat energie. Daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken in het kader van de energietransitie, die wij bovenregionaal oppakken. [...] En sowieso maken wij ons als buurgemeente druk om ontwikkelingen aan onze grens. Daar willen we graag over meepraten", schetst wethouder Van Langen van Medemblik de situatie.

Volgens de bron werd er tijdens de vergadering weinig aangetrokken van deze kritiek. Desalniettemin probeerden leden van de coalitie de verantwoordelijkheid op elkaar af te schuiven vanwege alle media-aandacht.

De Statenfractie van de SP heeft laten weten een debat aan te vragen.