Actiegroep Wieringermeer kondigt nieuwe acties aan tegen komst datacentra

HOLLANDS KROON - De werkgroep Red de Wieringermeer kondigt nieuwe acties aan tegen de plannen voor de bouw van vijf nieuwe datacentra bij Agriport in Hollands Kroon. Volgens omwonenden zijn de datacentra 'energieslurpende en lelijke gebouwen'. "Het landelijke open polderlandschap dreigt voorgoed ten onder te gaan. Dat is niet wat wij willen en ook niet volgens de afspraken."

Agriport heeft twee datacentra die al volop draaien. Eén van Google en één van Microsoft. Laatstgenoemde is momenteel bezig met de bouw van een derde datacentrum. Hoewel alles wat je opslaat aan video's, foto's of e-mail niet had gekund zonder deze centra, is er veel kritiek.

"Het is genoeg", zegt Muriël van Nieuwenhuizen van de actiegroep Data non Grata. Ze startten eerder al een petitie die nu ruim 2.500 keer ondertekend is. Maar dat is niet het enige tegengeluid. Actiegroep Red de Wieringermeer brengt sinds kort de 'Red de Wieringermeerbode' uit, over de ontwikkelingen rondom de datacentra.

Protestbord

"We gaan een protestbord langs de A7 zetten om dit nog eens extra onder de aandacht te brengen", vertelt Tom Steen van werkgroep. "Het wordt een bord van 7 bij 2 meter. En ook gaan we alle huishoudens in de Wieringermeer, in de vier kernen, voorzien van een flyer. Wij willen de bewoners in de gemeente Hollands Kroon kritisch informeren over de explosieve ontwikkelingen in het Agriport A7 gebied."

Plannen Hollands Kroon

Actievoerders roeren zich, omdat de gemeente Hollands Kroon zich zal gaan buigen over de komst van nog vijf datacentra. Daarmee is een oppervlakte van 340 voetbalvelden gemoeid. Een grote verandering van het landschap, maar volgens de gemeente ook een impuls voor de regio. "Het geeft de lokale en regionale economie een impuls en zorgt voor een bredere economische basis", laat de gemeente Hollands Kroon in een reactie weten. "Denk aan werkgelegenheid en bestedingen bij lokale of regionale ondernemers. We zijn in gesprek met de bedrijven om het maatschappelijk rendement, zoals werkgelegenheid, opleidingen, investeringen in duurzame energie en besparing beter over het voetlicht te brengen."