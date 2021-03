Techgigant Google biedt vanaf het najaar zes stageplaatsen aan in datacenters

MIDDENMEER - Techbedrijf Google hoopt vanaf het najaar, als het volgens de dan geldende coronaregels mag, zes stagiaires te kunnen toelaten tot haar datacenters in de Eemshaven (Groningen) en Middenmeer. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het experiment om met stagiaires te werken in datacenters, in 2019 werd met twee stagiaires begonnen in de Eemshaven. Hoeveel er straks in Middenmeer zijn, is nog niet bekend.

"Het leukste is dat we als eerste datacenter ter wereld stageplekken aanbieden", zegt Marco Ynema, datacentermanager bij Google. "In Nederland is het al jaren heel gewoon om met stagiaires te werken, zeker op het mbo. Daarom zijn wij met het voorstel gekomen en het wordt met veel lof ontvangen. Ook vanuit andere landen."

In 2019 werd begonnen met twee stagiaires, vorig jaar kon het project niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Dit jaar hoopt Google wel weer stagiaires te kunnen toelaten. Ynema: "Bij ons komen de stagiaires ook echt op de vloer. Zo wilden we weten hoeveel lawaai een computer maakt in een datacenter, zodat we wisten of we meer gehoorbeschermers moesten aanschaffen. Met een Raspberry Pi, een minicomputer, konden ze op de vloer het aantal decibel meten. Gelukkig viel het geluidsniveau mee. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook onze computers gerepareerd of de netwerkkabels doorgemeten."

Mismatch

Het techbedrijf geeft aan dit te doen uit 'verantwoordelijkheid voor de industrie', maar hoopt zo ook het gat te dichten tussen wat studenten leren en wat datacenters nodig hebben. "We zagen dat er een mismatch was qua aanbod van de school en de vraag vanuit datacenters", zegt Ynema. "Wellicht is er in het verleden te weinig aandacht besteed aan wat studenten moeten leren aan specifieke vaardigheden om te kunnen werken in het datacenter, en dat gat proberen wij nu te dichten."