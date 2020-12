Hoorn komt met gratis opleiding tot datacenter-techneut

HOORN - Na een extra ingelaste spoedraadsvergadering over datacenters gisteravond in buurgemeente Hollands Kroon, lanceert gemeente Hoorn vandaag een speciale opleiding tot 'data center technician'. Er worden 12 kandidaten gezocht die werkzoekend zijn of op korte termijn hun baan dreigen te verliezen.

Voor het omscholingstraject tot 'data center technician' is ten minste MBO niveau 3 vereist. Met bij voorkeur een opleidingsrichting in techniek of ICT. Het traject gaat in samenwerking met Microsoft, opleiders ITPH, ROC Horizon college en leerwerkbedrijf Werksaam.

"Er is in onze regio veel vraag naar goed opgeleide data center technicians", zegt wethouder Kholoud al Mobayed. Het mes snijdt volgens haar dus aan twee kanten: "Werkgevers vinden goed opgeleid personeel en kandidaten maken na het afronden van de opleiding grote kans op een baan."

Kritiek

De timing van de aangekondigde opleiding is opmerkelijk: afgelopen week nog diende de regio West-Friesland een zienswijze in waarin de komst van nieuwe grootschalige datacentra en extra kantoorruimte op Agriport A7 'niet passend en ongewenst' zou zijn. Daarnaast was er kritiek op 'gebrek aan overleg' met buurgemeente Hollands Kroon. Wethouder Meskers heeft intussen de telefoon gepakt en op verzoek van Medemblik een bespreking ingepland voor aankomende januari.

Ondanks de kritiek op de uitbreiding van datacenters staat de opleiding daar los van, licht woordvoerder Marieke van Leeuwen van gemeente Hoorn toe. "We hebben inderdaad erover getwijfeld om het nu aan te kondigen gezien de omstandigheden, maar deze opleiding stond al gepland en staat los van de huidige ontwikkelingen. Het is een nieuwe opleiding die nu van start gaat en de vraag naar goed opgeleid personeel is nou eenmaal groot."

Opleiding

Bij Microsoft op bedrijventerrein Agriport werken nu in totaal zo'n 300 werknemers en daar zullen op termijn nog zo'n honderd arbeidsplekken bijkomen. "De opleiding is in samenwerking met Microsoft maar deelnemers kunnen ook bij andere datacenters aan de slag. Deelnemers die de opleiding volgen, hebben niet direct een baangarantie bij Microsoft maar wel een grote kans op een baan", aldus Van Leeuwen.

De opleiding tot datacentertechneut duurt twintig weken en gaat in februari komend jaar van start.