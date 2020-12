Start Datacenter Academy Schagen: werken aan banen voor de toekomst

SCHAGEN - Het ROC Kop van Noord-Holland in Schagen start in januari met de Datacenter Academy. Het is een mbo-opleiding in samenwerking met Microsoft en Google voor 'banen van de toekomst': werk in en met digitaliseren. Vooral de komst van datacenters in Middenmeer jaagt de vraag aan naar technisch personeel. "Dit betekent zeker een boost voor de regio."

In de lokalen van het ROC in Schagen is een realistisch model van een datacenter gebouwd. Doel is om studenten, maar ook mensen die al in het arbeidsproces zitten, op te leiden of om te scholen. Opleidingsmanager Erik Koopmans: "Dit is voor banen van de toekomst. Datacenters worden met grote snelheid gebouwd in onze regio. Er is behoefte aan kennis bij bedrijven en personeel en zij kunnen die kennis hier vergaren."

Wasmachine

Omdat in allerlei sectoren steeds meer werkzaamheden zijn gedigitaliseerd, moet ook het onderwijs zich aanpassen, zegt Koopmans: "Er is een grote kentering gaande, buiten de datacenters om. Kijk maar naar de monteur van de wasmachine. Die kwam vroeger de slang aansluiten en de elektriciteit, maar nu moet de wasmachine ook worden aangesloten op het wifi-netwerk. Daarom starten we ook binnenkort ook met de Internet Of Things Academy."