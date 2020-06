Uien, bites en robots in het land: steeds meer digitale hulp voor akkerbouwers

ANNA PAULOWNA - Een app op de telefoon, een laptop waar ook ter wereld: akkerbouwer Simon Wilms kan overal vandaan de opslag van zijn uien en aardappelen regelen. Eén van de grote voordelen van digitalisering en automatisering in de landbouw. "Ik kan zo de kwaliteit van mijn product steeds beter in de gaten houden."

In de koelcel op het bedrijf van Simon Wilms staat zo'n 30 ton witte uien klaar voor transport. "Vorig jaar september geoogst en nog steeds goed van kwaliteit. Mede dankzij de digitalisering zijn we in staat de uien zo lang te bewaren dat we tot eind juni goede uien van Nederlandse bodem hebben."

Opa

"We hebben verschillende programma's op de computer voor luchtvochtigheid en koeling. Voorheen moesten we alles handmatig instellen. We maken nog steeds wel een rondje door de koelcel, maar het computersysteem houdt alle klimaatbeheersing heel nauwkeurig in de gaten houden. Ook als we er niet zijn."

De opa van Simon was er al vroeg bij met digitaliseren. "Hij was een van de eerste hier die met een computertje op zolder zat. Hij vond het wel interessant. Langzamerhand wordt het steeds meer. Overheidsinstanties die alles digitaal doen, de administratie, maar ook programma's voor het uitrijden van kunstmest."