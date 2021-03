Hollands Kroon 'onaangenaam verrast' over handhavingsprocedure tegen datacenter

MIDDENMEER - Het nieuws dat de provincie een handhavingsprocedure is gestart tegen een datacenter van Microsoft op bedrijventerrein Agriport A7 heeft de gemeente Hollands Kroon 'onaangenaam verrast'. Dat zegt de gemeente in een verklaring die ze vandaag heeft verspreid. "Er is naar onze mening geen sprake van een illegale situatie die dit besluit om een handhavingsprocedure te starten tegen Microsoft rechtvaardigt."

De provincie kondigde eerder deze week aan een handhavingsprocedure te starten tegen Microsoft. Daar stonden toen nog geen details bij gemeld, maar inmiddels heeft de provincie in een brief aan de Provinciale Staten wel wat meer informatie gegeven.

Zo is het haar vooral te doen om 'het nieuw te bouwen datacenter' van het techbedrijf en niet om het al bestaande datacenter van Microsoft. Ze neemt deze stap, omdat volgens haar niet de gemeente, maar de provincie zelf het bevoegd gezag zou zijn als het gaat om de bouw van nieuwe datacenters. De gemeente blijft echter bij het standpunt dat zij er over gaat.

Rechter

Daarom moet een rechter uitsluitsel geven wie van de twee gelijk heeft. Om naar de rechter te kunnen stappen, is het volgens de provincie noodzakelijk om een handhavingsprocedure te starten. Dat houdt in dat ze Microsoft laat weten dat het bedrijf niet over juiste vergunning beschikt.

De gemeente is op z'n zachtst gezegd niet blij met de actie van provincie. "Wij willen benadrukken dat we het van groot belang achten om samen, als betrouwbare overheid, bestaande afspraken met partijen zoals Microsoft te respecteren. Als blijkt dat de provincie bevoegd gezag is, dan gaan we daar bij toekomstige ontwikkelingen op die manier mee om, conform onze afspraken." Hollands Kroon blijft erbij dat de omgevingsvergunning voor het nieuwe datacenter van Microsoft (genaamd 'Het Venster') juist is verleend.

Bovendien houdt de provincie zich volgens de gemeente niet aan haar eigen afspraken die ze eind vorig jaar maakte. "Bestuurlijk is afgesproken om voor nieuwe aanvragen eerst in overleg te treden om dit op de juiste manier af te handelen. De op dat moment lopende vergunningaanvraag voor het Venster is door de provincie nooit aan de orde gesteld."

Imagoschade

"Op dit moment maken wij ons grote zorgen over wat de huidige discussie betekent voor Noord-Holland, het vestigingsklimaat voor bedrijven en Microsoft als investeerder in het bijzonder. De imagoschade is groot als lokale overheden elkaar tegenspreken. Onze inzet is dan ook om deze lopende vergunningenprocedure niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk. Wij willen graag het gesprek met de provincie over het bevoegd gezag voeren maar niet ten koste van partijen die al investeringen in het gebied hebben gedaan."

De provincie heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Hollands Kroon.