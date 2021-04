'Google-bouwplannen voor meer datacenters zijn niet van de baan'

Eind vorig jaar is het nieuw gebouwde datacenter van Google aan de Tussenweg in gebruik genomen. Dat staat op een stuk grond dat de techgigant in het voorjaar van 2018 aankocht. "Ik neem aan dat als ze 70 hectare aankopen, ze wel meer dan een kwart ervan willen gebruiken zoals nu het geval is", zegt Jack Kranenburg van Agriport A7 BV. "Maar ik vind dat de huidige berichtgeving over de datacenterplannen van Google zeer misleidend is."

De gemeente Hollands Kroon bevestigt dat het nieuws dat Google zou hebben afgezien van de plannen voor meer datacenters niet klopt. "Bij ons hebben ze aangegeven dat er nu geen bouwplannen zijn, omdat de netcapaciteit niet toereikend is", legt gemeentewoordvoerder Noortje Slot uit. Dit kan in de toekomst veranderen. Dat er nu geen plannen zijn, betekent daarom niet dat ze er nooit komen. "Als Google wel plannen heeft om te bouwen, melden ze zich. Het is hun grond en het bestemmingsplan staat onder andere datacenters toe."

Lopende initiatieven

Techbedrijf Google gaf begin januari al tegenover NH Nieuws aan dat er 'op dit moment geen nieuwe grondaankopen of iets dergelijks staan gepland'. Volgende de lijst met lopende initiatieven zou Google in de toekomst nog een datacenter willen plaatsen op Agriport van een grootte van 46 hectare. Een omgevingsvergunning is daarvoor nog niet aangevraagd.

Binnenkort wordt binnen de gemeenteraad verder gesproken over alle datacenterplannen. Daarbij gaat het vooral over de locatie Deelgebied B1, gelegen aan de andere kant van de snelweg A7, wat nu agrarische grond is en waar ook plannen voor nieuwe datacenters liggen.