Naast hoop is er ook kritiek op restwarmteplan van datacenter

HAARLEM - Om stedelijke gebieden van snel internet te voorzien, zijn datacenters onmisbaar. Vaak worden deze datacenters in de regio geplaatst omdat er in stedelijke gebieden onvoldoende ruimte is. De restwarmte die de landelijk gelegen datacenters overhouden, kan worden gebruikt om woningen te verwarmen.

In Haarlem ligt dat plan op tafel bij de gemeente. Momenteel is het onderzoek naar de haalbaarheid nog in volle gang, want het idee is niet van de ene op de andere dag ontstaan en uit te voeren. "Het gaat om het datacenter CyrusOne op het PolanenPark", vertelt gebiedsontwikkelaar Olav Steffers van het bedrijventerrein in Halfweg. "Het ontwerp van het datacenter is zodanig ingericht dat de restwarmte ontkoppeld kan worden. Het uiteindelijke plan is dat er een groot aantal woningen verwarmd mee kan worden."

Duurzame wijk

Een paar kilometer verderop moet Meerwijk in Haarlem moet Meerwijk een duurzame wijk gaan worden met behulp van het warmtenet als alternatief voor gas. "We zijn bezig met een energietransitie en het is natuurlijk raar dat er zoveel verloren gaat", vertelt Ron Dreijer van het CDA in Haarlem. "Het is natuurlijk fantastisch als we de energie die normaal de lucht in gaat kunnen gaan oogsten en echt duurzaam kunnen gaan inzetten."