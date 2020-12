Overhandiging handtekeningen van petitie datacenters uitgesteld tot na lockdown

Aanvankelijk zouden de twee wethouders de handtekeningen eind deze maand in ontvangst nemen. "De lockdown gooide echter roet in het eten", zegt Muriel van Nieuwenhuijzen namens Data non Grata, de opstellers van de petitie. De handtekeningen worden overhandigd bij de Cultuurschuur in Wieringerwerf, het voormalige gemeentehuis van de Wieringermeer.

Het initiatief werd eind oktober gestart en telt nu zo'n 2.500 handtekeningen. De werkgroep Data non Grata, bestaande uit vijf bezorgde bewoners, roept op geen nieuwe datacenters meer te bouwen: "Datacenters slurpen nu alle groene energie op die hier wordt opgewekt, dragen niets bij aan de energietransitie en verpesten het landschap."

Tot de petitie wordt overhandigd, kunnen mensen hem nog ondertekenen.