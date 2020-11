Liander probeert explosieve groei zonnestroom op te vangen: "Netten zitten vol"

SCHAGEN - Een dak vol zonnepanelen, maar geen stroom kunnen leveren: het komt steeds vaker voor in de Kop van Noord-Holland. Vooral de explosieve groei van zonnepanelen en zonneweides in de regio zorgen voor verstopping van het elektriciteitsnetwerk, waardoor er eigenlijk geen nieuwe zonnedaken meer bij kunnen. Netbeheerder Liander houdt deze week een webinar voor afnemers en leveranciers om uit leggen hoe ze het probleem van transportschaarste oplost. "De netten zitten vol."

Volgens Liander is het elektriciteitsnet zo vol, dat nu zo'n zestig projecten voor zonnepanelen in de regio Schagen sowieso even pas op de plaats moeten maken. Regiomanager Ruben van Loon: "Het komt voor: zonnedak ligt vol, maar de eigenaar kan geen stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Of bedrijven kunnen niet genoeg geleverd krijgen. Dat is heel vervelend."

De groei van zonne-energie is explosief. Het aantal zonnedaken van kleinverbruikers in Noord-Holland is in ruim tien jaar tijd gestegen van zo'n 250 aansluitingen naar bijna 144.000. Sinds de verruiming van de subsidieregeling in 2018 is het razendsnel gegaan. Ruben van Loon: "We houden daar natuurlijk rekening mee, maar je hebt soms jaren nodig om een netwerk uit te kunnen breiden. Denk maar aan wat je allemaal al tegenkomt aan grondwerk en wegen."

Spreekuur

Tijdens het digitale spreekuur wil Liander uitleg geven over de stand van zaken rond de uitbreiding van het elektriciteitsnet. "Je moet het zien als de verbetering van een grindpad naar een vierbaanssnelweg. Er moeten tientallen kilometers extra kabels worden gelegd. Er komen honderden extra stroomkasten bij en een nieuw verdeelstation."

Op dit moment liggen er behalve de kleine aanvragen ook plannen voor een enorme zonneweide bij Middenmeer en een zonnepark bij de Kooyhaven. Volgens Van Loon is er nog steeds ruimte voor nieuwe initiatieven: "We raken vol, maar we hebben een opgave om meer duurzame energie op te wekken. Laten we dat samen met gemeenten en bedrijven coördineren om te voorkomen dat er straks daken liggen die niet terug kunnen leveren."