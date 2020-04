Locaties voor nieuwe zonneweides en windmolens in Kop van Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - De Regionale Energie Strategie (RES) beschrijft hoe Nederland energieneutraal wordt in 2040. Onlangs werd een eerste opzet voor de concept-RES gepubliceerd. De komende jaren zullen er nieuwe windmolens en zonneweides op verschillende locaties in de Kop van Noord-Holland verschijnen.

Als Nederland de afspraken uit het vorig jaar gepresenteerde klimaatakkoord wil nakomen, moet er in 2030 landelijk vier keer meer duurzame energie worden opgewekt dan nu het geval is. Vanuit energieregio Noord-Holland Noord is, net zoals in 29 andere landelijke energieregio's, een document opgesteld waarin staat hoe we dat gaan doen: de Regionale Energie Transitie (RES).

Energieregio Noord-Holland Noord bestaat uit drie deelregio's: Alkmaar, West-Friesland en de Noordkop. Afgelopen maanden zijn tijdens inspreekavonden meningen en ideëen van belanghebbenden verzameld. Gemeenten, het waterschap, natuurorganisaties, maar ook agrariërs, ondernemers en inwoners hebben hun 'voors' en 'tegens' kenbaar gemaakt. Deze staan beschreven in de voorlopige versie van de concept-RES.

Mogelijke locaties

In totaal zijn er nu 15 mogelijke locaties geselecteerd in de Noordkop en op Texel, waar in de toekomst zonnepanelen en windturbines kunnen worden geplaatst. Deze locaties zijn via de onderstaande kaart in beeld gebracht. Klik hier voor een grotere weergave.