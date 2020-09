Zonneweide Tripkouw officieel geopend: "Mooie investering in eigen dorp"

"Dit is een mooie investering in eigen dorp", oppert inwoner Wilfred Dekker. "Acht jaar geleden heb ik thuis al de nodige duurzaamheidsmaatregelen genomen en zonnepanelen aangeschaft." Meer dan honderd inwoners van Medemblik hebben een aandeel in de zonneweide. Wilfred: "Ik kon maximaal in 24 panelen investeren, dat was 6.000 euro. Daar krijg ik de rente van. Het is beter dan het op de bank laten staan."

Begin juni startte de aanleg van de zonneweide door HVC. Eind augustus werd de eerste groene stoom opgewekt. Met het opwekken van de energie wordt 3.500 ton CO2 uitstoot vermeden, wat gelijk staat aan de uitstoot van zo'n 1.200 auto's.

Versmelting in landschap

De zonneweide van zo'n 6,5 hectare groot, neemt een prominente plek in in het dorp. Vereiste van de dorpsraad en omwonenden was dan ook dan het landschappelijk zo goed mogelijk ingepast zou worden. "Dat is ook het unieke aan dit project. Er is extra aandacht besteed aan het ontwerp", legt projectleider Maarten Meijer van HVC uit.

De zonneweide is met sloten omringd in plaats van met hekken. Ook is er een vaarverbinding, dijken, een fietspad en rietoevers aangelegd. Op het verzoek van bewoners, wordt de oude historische varkensboet (red. varkensschuur) die aan het terrein grenst, opgeknapt.

Van bouwgrond naar zonneweide

Een proces van ruim vijf jaar ging eraan vooraf. "Wij hebben verschillende bewonersavonden gehouden en de plannen aan het dorp gepresenteerd", vertelt Ralph Maitimo, voorzitter van de dorpsraad Midwoud - Oostwoud. "Eerst was er behoorlijk weerstand omdat het initieel bouwgrond was. De ontwikkelaar wilde toen niet doorstoten. Daarom zijn het zonnepanelen geworden. Beter dit dan grote windturbines in de achtertuin, om zo een steentje bij te dragen aan het milieu."

Schapen

Langs de zonneweide komen schapen grazen. "Toen het een weiland was, werd het relatief vaak bemest. Dan onstaat er een monocultuur van Engels raaigras , dat is ecologisch gezien heel arm. Nu gaan we aan de slag met schapen, dan ontstaat er een veel diverser grasmengsel met ook andere planten. Dus eigenlijk verbetert het de ecologie ten opzichte van het vorige gebruik. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat hier vroeger melk werd geproduceerd, dus het heeft altijd plussen en minnen", aldus Meijer.

Terwijl de zonneweide al volop in bedrijf is, wordt nog de laatste hand gelegd aan het landschap. De zonneweide moet 20 tot 25 jaar meegaan. Meijer: "Na die tijd zal het zonnepark afgebroken worden. Veel materialen zijn goed te recyclen. Daarna is het aan de gemeente Medemblik of het opnieuw zonnepark wordt, woningbouw wordt of opnieuw weiland."