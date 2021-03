Lokale partijen maken zich zorgen over tekort aan drinkwater door datacenters

HOORN - Is er straks voldoende drinkwater beschikbaar voor de Westfriezen? Met deze zorg hebben twee Hoornse partijen het college van burgemeester en wethouders een aantal vragen gesteld. Ze maken zich zorgen over het waterverbruik van de datacenters in Middenmeer en willen opheldering over een rapport dat onlangs werd gepubliceerd.

De vragen aan het Hoornse college van burgemeester en wethouders zijn gesteld namens de fracties ÉénHoorn en de DRP, De Realistische Partij. Aart Ruppert, raadslid van ÉénHoorn, vertelt aan WEEFF dat de partijen zich zorgen maken over het vele waterverbruik van de datacenters om de machines te koelen. "Naast dat er veel warmte en elektriciteit wordt verbruikt door het datacenter is er ook veel water nodig om alles koel te houden", vertelt Ruppert. "Grote machines staan dag en nacht te draaien, en deze worden gekoeld met schoon water. Uit onderzoek is gebleken dat als het te warm wordt, en de machines harder moeten worden gekoeld, er een tekort aan drinkwater dreigt te komen." Rapport boven tafel Het raadslid geeft aan dat hij zelf niet veel verstand heeft van de techniek. Wel hoorde hij dat zijn zorgen worden gedeeld door experts en hoogleraren. "Wij zijn niet de enigen die ons zorgen maken", zegt hij. "We willen ook graag het rapport inzien dat onlangs is gepubliceerd." Naast het opvragen van het rapport vragen de twee fracties aan het Hoornse college om de voorgenomen uitbreiding van de datacenters tegen te gaan, zolang niet klip en klaar duidelijk is dat deze datacenters geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. "Ik wil bij het Hoornse college herhalen wat wij meekrijgen", aldus Ruppert. "Ik ben een lokaal politicus, dus ik stel mijn vragen aan dit college. Maar deze problemen spelen natuurlijk voor alle inwoners van West-Friesland. Deze zorgen worden ook in andere gemeenten gedeeld." Wettelijke termijn Het college van burgemeester en wethouders heeft een wettelijke termijn om alle vragen van de twee fracties binnen vijf weken te beantwoorden. Ruppert denkt dat zij deze tijd nodig hebben om duidelijkheid te kunnen geven. Vanavond staat in de gemeente Drechterland een nieuwe raadsvergadering op de agenda. De Seniorenpartij in deze gemeente stelt dan ook vragen over het waterverbruik van de datacenters en het mogelijke tekort van drinkwater dat kan ontstaan.