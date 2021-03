Gemeenteraad wil meer duidelijkheid over datacenters en zet recht van interpellatie in

HOLLANDS KROON - Er is veel te doen rond de komst van datacenters in de Wieringermeer. De fracties van Senioren Hollands Kroon, CDA en VVD hebben een interpellatiedebat aangevraagd voor de raadsvergadering die donderdag gepland staat.

Het interpellatiedebat is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de datacenters, en zal waarschijnlijk voor de raadsvergadering plaatsvinden. De raadsleden geven aan dat er 'veel over de datacenters gezegd en geschreven is'. Ze willen weten wat er wel en wat er niet klopt.

Het recht van interpellatie wordt gezien als een zwaar middel om informatie over een belangrijke actueel onderwerp van het college te krijgen. Het gaat dan over een onderwerp dat niet op de agenda staat.