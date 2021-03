Moeten inwoners belasting betalen voor dijkophoging door plaatsing datacenters?

HOLLANDS KROON - Door de komst van datacenters naar de Wieringermeer zou niet alleen een tekort aan drinkwater kunnen ontstaan , maar ook moet voor de veiligheid de dijk verhoogd worden. Belastingbetalers zullen voor deze kosten moeten opdraaien, zo blijkt uit een interne brief van de provincie Noord-Holland, die in handen is van de Telegraaf .

"Als bij de volgende toetsronde blijkt dat de veiligheidsnormen van bepaalde waterkeringen omhoog moeten, omdat bij de huidige kans van falen de schade te hoog wordt, door bijvoorbeeld een toename van datacenters, kan het zijn dat niet alle waterkeringen nog aan de veiligheidsnormen voldoen. De kosten komen terecht bij een waterschap en via de waterschapsbelasting bij de bedrijven en inwoners", laat Imre de Roo, woordvoerder van de provincie weten.

Niet alleen zijn de mogelijke kosten voor belastingbetalers een obstakel. Eerder bleek dat het grootste deel van de opgewekte elektriciteit naar een datacentrum van Microsoft gaat, zo liet de NOS weten. Daarnaast kwam het mogelijke tekort in drinkwater voor huishoudens door het koelen van apparatuur met water in datacenters aan het licht. Om nog niet te spreken over de discussie over mogelijke chemicaliën die in het looswater van datacenters terecht dreigde te komen, al pleitte HHNK voor het bijstellen van dit beeld.

Veiligheid inwoners

Dat datacenters impact uitoefenen op de waterspiegel en daarmee ook op de veiligheid van inwoners komt nu aan de orde. Een wettelijke veiligheidsnorm om de huidige dijkbescherming vast te stellen wordt hierbij nagevolgd. Zo meldt de Telegraaf dat deze norm wordt gebaseerd op de kans op slachtoffers in een gebied en de waarde van alle economische bedrijvigheid, aldus bevestigt door een provinciewoordvoerder.

Opvallend is hierbij dat voor de Wieringermeer deze wettelijke veiligheidsnorm lager is dan voor de rest van Noord-Holland. De veiligheidsnorm in de polder moet mogelijk worden aangepast indien er meer datacenters worden gebouwd en er sprake is van een verhoging van de zeespiegel.