'Gemeente houdt plannen geheim voor de bouw van meer datacenters op Agriport'

Na het afschieten van het Gebiedsplan Wieringermeer besloot het college van burgemeester en wethouders om enkele lopende initiatieven voor de bouw van nieuwe datacenters op bedrijventerrein Agriport nog wel af te ronden. Concreet bleken dit er vijf te zijn, zo gaf de gemeente later zelf aan. Er staan op dit moment twee datacenters op het terrein.

Maar de lokale GroenLinks-fractie denkt nu dat er in werkelijkheid plannen voor meer zijn. "Nu blijkt uit interne stukken dat het college de raad niet alleen te laat heeft geïnformeerd, maar ook onvolledig, en dat de gemeente werkt aan een groter aantal initiatieven dan de lijst van genoemde memo planvorming. De volledige lijst circuleert vooralsnog alleen intern."

Om de uitspraken kracht bij te zetten, heeft de partij twee tekeningen gedeeld waaruit blijkt dat er ten minste twee initiatieven voor nieuwe datacenters meer zouden zijn dan bekend is.

Niet actueel

De gemeente ontkent de gemeenteraad te hebben misleid. "Het kaartje waar GroenLinks op doelt is geen actueel beeld. Het was slechts een ambtelijke verkenning. Het kaartje is opgesteld om een overzicht te houden. Ook locaties waar een eerste verkennend gesprek over is gevoerd zijn ingekleurd. Die locaties zijn nooit zo concreet geweest als de lopende initiatieven en worden door het college daarom niet als een van de lopende initiatieven gezien." Voor een volledig overzicht van alle plannen wordt naar de eigen site verwezen.

Sinds het thema datacenters vorig jaar in het televisieprogramma Zondag met Lubach aan bod kwam, wordt er veel over geschreven in de media. Vorige week werd gemeld dat uit een geheim gehouden rapport zou blijken dat in de toekomst mogelijk een drinkwatertekort kan ontstaan voor huishoudens, door extreem veel waterverbruik door de datacenters.