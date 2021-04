Hollands Kroon geeft toe: beslissing over datacenters niet aan gemeente

Een paar weken geleden hing de vlag er heel anders bij. Gemeente Hollands Kroon was het niet eens met de conclusie van landsadvocaat Pels Rijcken dat niet zij, maar de provincie over de plaatsing van datacenters op het bedrijventerrein Agriport gaat. Maar nu geeft de gemeente dan toch schoorvoetend toe dat ze niet zelf had mogen beslissen.

Maar landsadvocaat Pels Rijcken concludeerde in zijn onderzoek anders en zei dat niet de gemeente, maar de provincie over de datacenters gaat. Daar legde de gemeente zich niet direct bij neer. Volgens het college was nog altijd zijzelf het bevoegd gezag. Burgemeester Rian van Dam ging vorige maand nog eens op de kwestie in tijdens een gesprek op NH Radio:

Bij het verlenen van de vergunningen gingen de gemeente en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord er altijd van uit dat de aggregaten niet als een zogeheten IPCC-installatie worden gezien. Dat betekent dat in dit geval de gemeente het bevoegd gezag was. Omdat er volgens de gemeente nog geen jurisprudentie over deze installaties bestaat, "is er ruimte voor bestuurlijke interpretatie", zo oordeelde zij .

Toch blijft Hollands Kroon erbij naar eer en geweten te hebben gehandeld. De gemeente wijst op een verschil van inzicht over wie het gezag had over de noodaggregaten die de datacenters gebruiken.

Hollands Kroon lijkt nu toch van mening te zijn veranderd, want in een antwoord op raadsvragen van de lokale GroenLinks-fractie, zegt ze dat 'pas recent de provincie en de gemeente tot andere inzichten zijn gekomen'. "Het advies van Pels Rijcken dat in opdracht van de provincie is gemaakt, het aangepaste standpunt van InfoMil en de praktijk in andere provincies en bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben daaraan bijgedragen. Omdat deze inzichten pas recentelijk bekend zijn geworden, valt niemand iets te verwijten."

Tegelijkertijd is de gemeente niet bang voor schadeclaims achteraf. Ze geeft aan dat ze voldoende is ingedekt mochten besluiten ongedaan worden gemaakt, een hogere overheid of rechter besluiten in te grijpen of wanneer de gemeente tegemoet moet komen aan bezwaren.

Gevolgen

Het is niet duidelijk of dit gevolgen heeft voor de bestaande datacenters en voor de plannen voor nieuwe datacenters, die in mei op de agenda van de gemeenteraad staan. Als de gemeente er niet meer over mag oordelen, zou ook de gemeenteraad daar niets meer over mogen zeggen en is de provincie aan zet.

NH Nieuws heeft deze vragen voorgelegd aan de gemeente, maar die heeft nog niet gereageerd.