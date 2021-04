Q&A: JA21 wil debat in provincie over 'zorgelijk watergebruik' door datacenters

Waarom zijn er zorgen?

"Aanleiding is een artikel in de Telegraaf. De krant schreef over een in september gepresenteerd onderzoek van de provincie naar het waterverbruik door datacenters. Daaruit blijkt dat voor koeling van de gebouwen veel drinkwater wordt gebruikt en vermengd wordt met chemicaliën. Dat wordt vervolgens weer geloosd. Bovendien waren er tijdens een online vergadering met ambtenaren zorgen over watertekorten bij extreme weersomstandigheden."

Waarom is er pas maanden later ophef ontstaan?

"Dat komt omdat het onderzoeksrapport pas na publicatie in de krant, onlangs openbaar is gemaakt. Het digitale overleg was al wel sinds november online te zien. Niet op de website van de provincie, maar alleen op YouTube. En dan moet je dus eigenlijk net weten dat dit overleg er überhaupt geweest was, en terug te vinden was op YouTube. Dus eigenlijk was het onzichtbaar. Volgens gedeputeerde Cees Loggen is het onderzoek niet gepubliceerd, omdat het onvoldoende informatie opleverde om conclusies te kunnen trekken."

Is dat ook echt de reden geweest?

"Het klopt dat er data ontbrak. Dat lag niet zozeer aan het onderzoek, maar wel aan sommige datacenters die geen of slechts deels informatie wilden geven. Zo viel er in het rapport te lezen dat datacenters de vragen vooral ook 'vervelend' en 'lastig' vonden. Ook was er vrees voor ‘nog meer regeltjes’ en ‘nog meer negatieve berichten in de media’. Als je dit rapport leest en de uitleg hoort vraag je je wel af waarom er niet gelijk aanvullend onderzoek is gedaan om wel meer inzicht te krijgen. Volgens de provincie wordt er gewerkt aan een datacenterstrategie waar dit soort zaken voortaan wel duidelijk moeten zijn."

Wat wil JA21 bereiken met een debat?

"In antwoorden op schriftelijke vragen van het CDA, PVV, VVD en de ChristenUnie heeft de provincie laten weten dat inwoners voorrang hebben op drinkwater en dat waterleidingbedrijf PWN verplicht is voldoende water te leveren. Ook worden er volgens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geen chemicaliën toegevoegd aan het koelwater en geloosd. Maar gaat het in twee gevallen om zout, en voldoen de datacenters aan de regels. Toch houdt JA21-statenlid Ivo Mantel zijn twijfels. Zeker nu de zomer dichterbij komt en mogelijk dus ook watertekorten. Bovendien wil hij weten of de provincie echt over alle informatie beschikt en vindt hij het kwalijk dat de Statenleden pas na alle ophef in de media zijn geïnformeerd over het onderzoek."