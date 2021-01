Honderden reacties op onderzoek naar gevolgen energietransitie voor Noordkop

De universiteit had vooraf bepaald in welk thema de studenten sociale geografie en planologie moesten duiken, de bedoeling is dat ze hiermee leren onderzoek te doen. Waar planologen zich met name bezig houden met problemen, en hoe je die definieert, richten sociale geografen zich in dit onderzoek op de ongelijkheid. Is het wenselijk wat hier gebeurt?

"Normaal gesproken zitten we een hele week in een gebied, en overnachten we daar ook. Zo waren we vorig jaar voor ons onderzoek in Ede, maar vanwege de coronacrisis konden we dat nu niet doen", legt docent en Ori Rubin uit. Met Inge van der Welle begeleidt hij de studenten bij hun onderzoek. "We hebben voor dit onderwerp gekozen, omdat het een belangrijk thema is, studenten kunnen pendelen naar de regio en meerdere leerlingen hiervandaan komen."

Student Jimme van Dongen legt uit wat sociale geografie inhoudt. Tekst gaat verder onder de video.