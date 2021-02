Experts over stijgend zeewater: "Grote datacenters in de polder zijn eigenlijk bizar"

NOORD-HOLLAND - Bijna niemand staat erbij stil dat het mis kan gaan in de polder, zo groot is het vertrouwen in de bescherming die de dijken ons bieden. Maar die veiligheid staat onder druk, zeggen experts in de talkshow 'Strijd tegen het Water' die morgen te zien is op het televisiekanaal van NH Nieuws.

Toch ziet ook Meursing dat er grote uitdagingen aankomen: "Op dit moment is het vertrouwen van burgers groot om onder de zeespiegel te gaan wonen. Bijna niemand die erbij stilstaat dat dat ook wel eens mis zou kunnen gaan. Zelfs Google en Microsoft vestigen gigantische datacenters in diepe polders op dit moment. Dat is eigenlijk bizar."

Lukas Meursing werkt bij Rijkswaterstaat en is omgevingsmanager Afsluitdijk. Hij is zichtbaar trots op het werk dat hij daar met collega's heeft verricht. De iconische dijk wordt na 90 jaar dienst klaargemaakt voor weer een lange periode bescherming van het achterland.

Marjolijn Haasnoot deelt de zorgen van Meursing. Zij onderzoekt mogelijke strategiën om met de waterdreiging om te gaan. Daarbij kijkt ze verder dan enkel het traditionele ophogen van de dijken. Want die strategie, het beschermen, is eindig. Je kunt de dijken niet steeds een meter of wat hoger maken. En moet je dat eigenlijk ook wel willen?

Het meebewegen is voor Noord-Hollanders een dreigend scenario: in dat geval loopt Noord-Holland grotendeels onder. We geven de zee meer ruimte en trekken ons, op een paar grote kernen en infrastructuur na, terug naar de hogergelegen zandgronden bij de Veluwe.

Haasnoot schetst dat er ook andere mogelijkheden zijn, zoals 'meebewegen' of 'zeewaarts'. In die laatstgenoemde strategie bouwen we de zee in; denk aan het plan om Schiphol naar een eiland voor de kust te verplaatsen.

Toch kunnen we volgens Haasnoot niet zomaar een keuze maken: "Dit lijken langetermijnoplossingen en langetermijngevolgen. Maar als we kijken naar de investeringen die we nu doen, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we ons niet op slot zetten maar dat we ook voor toekomstige generaties de opties nog open houden", vraagt zij zich af.

Volgens haar is het wel essentieel dat we nu aan de slag gaan: "De tijd die we nog hebben, moeten we gebruiken om te experimenteren en te leren, zoals met de Afsluitdijk. We hebben tijd, maar geen zeëen van tijd."

Strijd tegen het Water

Op donderdag 11 februari hebben we het een uur lang over de waterveiligheid van Nederland: hoe is die nu en wat moeten we doen om die ook in de toekomst op peil te houden. Dat doen we met een documentaire over de Afsluitdijk en een talkshow met deskundigen op gebied van klimaat en waterveiligheid.

Kijk om 16u, 21u of 23u. Op ons TV-kanaal of via de website.

