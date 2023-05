Culture Club (seizoen 2021)

Culture Club is een programma over talentvolle bands, zangers, zangeressen, beeldend kunstenaars, film- en theatermakers en schrijvers uit Noord-Holland. Verslaggevers Roos Elkerbout en Ron Flens gaan bij ze langs om te ontdekken wat hun drijfveren, dromen en inspiratiebronnen zijn. Ook blikken zij vooruit op culturele activiteiten in de provincie.

