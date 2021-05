Culture Club Special (3): 3:AM

In de derde Culture Club Special aandacht voor 3:AM uit Zaanstad. Een liveoptreden van deze act was te zien op 9 mei tijdens het online festival NH POP.

3:AM bestaat uit Katrina Manaog, Donovan Hilbrink en Ruby Souvernir. Ze hebben de afgelopen jaren solo, in een groep en als trio vele optredens gedaan. Dat laatste beviel zo goed dat ze besloten het serieuzer aan te pakken. Met hun originele manier van harmonieën zingen maken ze van elke ballad en uptempo song hun eigen versie. Ook Davina Michelle heeft ze al opgemerkt, en deelde 3:AM’s versie van haar single SKYWARD op haar eigen instagram. 3:AM is nu druk bezig met eigen materiaal.

NH POP is een initiatief van 10 Noord- Hollandse poppodiums. Ze steken veel energie in de promotie en begeleiding van, met name, lokaal talent.