Amsterdamse bubble-grungeband Tape Toy maakt vrolijke liedjes met Nirvana-gevoel

In Culture Club aandacht voor de Amsterdamse band Tape Toy. In het alternatieve popcircuit zijn ze al bekend, maar komend jaar willen ze doorstoten naar het grote publiek. Op 6 januari komt hun debuutalbum 'Hold on' uit en ze hopen op een plekje op Lowlands. "Afgelopen jaar was een schijtjaar met die corona. Komend jaar willen we knallen."

De Amsterdamse band Tape Toy is echt een vriendenband. Een interview doen ze dan ook altijd met z'n vieren. "We bestaan nu een paar jaar en zijn in de loop der tijd steeds hechter met elkaar geworden", vertelt zangeres Roos. "We hebben ons samen door de coronaperiode geworsteld en er wat van gemaakt. We hebben een nieuw album opgenomen en daardoor zijn we nog closer geworden. We zijn nu net familie."

Tape Toy is als schoolbandje ontstaan op het conservatorium. In 2017 wonnen ze de Amsterdamse Popprijs, in 2018 deden ze mee aan de Popronde. Voor de pandemie speelden ze heel veel in Nederland. "De energie die we brengen op het podium is wel onze grote kracht", vertelt gitarist Wesley. "Wij zijn heel energiek en het publiek geeft veel energie terug, dat is het mooie van optreden."