The Polyframes de nieuwe Beatles van Hoorn: "Vrijheid hoor je ook in onze muziek"

In Culture Club, het wekelijkse cultuurmagazine van NH, is er deze week onder andere aandacht voor The Polyframes uit Hoorn. Ze bestaan nog niet zo lang maar hun ambitie is groot. Rythm Haakman en Megan Roele willen met hun psychedelische popsongs de hitparade in. "Je hoort nu op de radio alleen maar nummers met drie akkoorden en dat is saai", zegt zanger Haakman. "Wij grijpen terug op de muziek van The Beatles en The Doors. Dat was een tijd dat er veel muzikale vrijheid was. Die vrijheid hoor je ook in onze muziek."

Midden in coronatijd bracht The Polyframes hun eerste album We all differ uit. "Tot twee keer aan toe hadden we een releaseconcert gepland in de prachtige Mariakapel in Hoorn. Twee keer kon het niet doorgaan. Dat was wel jammer. We willen de plaat, waar we trots op zijn, ook graag live spelen", vertelt Rythm. Hij heeft de plaat grotendeels zelf geschreven en in coronatijd muzikanten gezocht om het album op te nemen. Zo ontstond The Polyframes.

Megan Roele, de vriendin van Rythm, speelt mee op toetsen en zingt ook. "Een relatie binnen een band moet kunnen. Volgens mij vindt de rest het oké", lacht Megan. Het muzikale stel uit Hoorn is idealistisch in levenstijl. "We zijn alle twee vegan. We proberen toch de wereld een beetje mooier te maken. Maar het moet niet dogmatisch worden. Dat is ook een beetje de boodschap van het album We all differ. Je moet de vrijheid hebben om anders te zijn", zegt Megan.

The Polyframes treden op 9 mei op op het online NH Popfestival.

