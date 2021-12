Zangeres Meau breekt door met hit 'Dat heb jij gedaan': "Heel persoonlijk verhaal"

De 21-jarige zangeres Meau uit Weesp brak dit jaar door bij het grote publiek met het nummer 'Dat heb jij gedaan'. Het nummer bestormde alle hitparades en komt zelfs al de Top 2000 binnen. In het nieuwe jaar staat Meau op Pinkpop en in een vol Ziggo Dome in het voorprogramma van Suzan en Freek. "Zenuwachtig? Welnee, ik heb er gewoon vet veel zin in!", zegt Meau. In Culture Club een interview met deze nieuwe popster. Verder belichten we de tentoonstelling 'Het ruige landschap' in het Stedelijk Museum Alkmaar.

Toen Meau het nummer Dat heb jij gedaan schreef, had ze geen idee dat het wel eens een hit zou kunnen worden. Het nummer gaat over een giftige relatie met een jongen waarin de jonge zangeres een paar jaar geleden zat. "Het is een heel persoonlijk nummer en had niet verwacht dat zoveel mensen zich erin zouden kunnen verplaatsen", vertelt Meau. "Maar nu blijkt dat juist heel veel mensen zich er in herkennen. Als je in zo'n situatie zit voel je je vaak niet begrepen. En nu ze mijn liedje horen denken ze: 'wow ik ben niet alleen hierin'."

Meau Hewitt groeide op in Weesp. Daar beleefde ze een onbezorgde jeugd. "Het is een leuk, klein stadje. Echt ons kent ons" De 11-jarige Meau deed mee aan Kinderen voor Kinderen en mocht de solostem zingen in het nummer Jongensmeid.

"Het was super leuk! Maar ik stond er helemaal niet bij stil dat het wel heel bijzonder was voor een kind om daaraan mee te doen", vetelt Meau met een brede lach op haar gezicht. "Ik dacht gewoon: lekker zingen!" Meau leefde in het moment en dat doet ze eigenlijk nu weer; genieten van alles dat ze meemaakt.

