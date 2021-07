Met borstenbeeld en tepelvaas de nieuwe preutsheid te lijf

In Culture Club, het cultureel magazine van NH, deze week een reportage over de Amsterdamse kunstenares Natasja Alers. Zij staat met twee enorme beelden van keramiek op ARTZUID, de tweejaarlijkse beeldenroute in Amsterdam-Zuid. Eén van de beelden heet Breastparty XL en is opgebouwd uit borsten. "Door de opeenstapeling wil ik de kracht van de vrouwenborst benadrukken. Je kan het ook aanraken. Ik wil het taboe ervan afhalen" vertelt Alers.

Natasja Alers is trots dat ze met twee beelden vertegenwoordigd is op de prestigieuze kunstroute ARTZUID in Amsterdam. Ze is een eigenzinnige kunstenaar. "Ik ben geen pleaser", laat ze weten. "Mensen hoeven mijn werk niet mooi te vinden. Als ze er maar iets van vinden." Lichamelijkheid is een belangrijk thema bij Alers. Naast de borstenbeelden heeft ze ook tepelvazen gemaakt, met afdrukken van haar eigen tepels. "Ik snap niet dat vrouwenborsten en tepels bijvoorbeeld op Facebook verboden zijn", zegt ze fel. "In de jaren zestig en zeventig was alles veel vrijer. Nu zitten we in een periode van nieuwe preutsheid. Ik draag bijna nooit een bh en dan zie je mannen loeren. Ik maak met mijn kunst een statement om van dat taboe af te komen!" De beelden van Natasja Alers op ARTZUID staan aan de Minervalaan. ARTZUID duurt nog de hele zomer.

Verder in Culture Club een portret van singer-songwriter Melle. Deze muzikale twintiger studeerde deze maand af aan het Conservatorium Haarlem en won de Amsterdamse popwedstrijd 'Mooie Noten'. Als 11-jarige stond Melle al in de finale van het Junior Songfestival met zijn eigen nummer 'Dromen'. Nu lijkt Melle hard op weg om een echte popmuzikant te worden. Kapsones en sterallures zijn hem vreemd. "Bij mij draait alles om de muziek en goeie nummers schrijven. Daarin voel ik mij verwant met Ed Sheeran, die is ook zo gewoon gebleven", vertelt hij. De gekkigheid zit hem bij Melle in het gebruik van rare instrumenten. Een toeter van zijn opa, een klein gitaartje uit Griekenland of de theremin. "Die theremin is heel moeilijk te bespelen. Het werkt met twee antennes en produceert een geluid dat spookachtig is en het midden houdt tussen een hoge vrouwenstem en een strijkinstrument", legt hij uit. "Ik kan die geluiden ook uit de computer halen, maar ik vind het leuk om ze zelf te maken."

Melle treedt op 28 augustus op in Amsterdam op het The Brave-festival. In de Museumrubriek is er aandacht voor de tentoonstelling Constructing Worlds in de Vishal in Haarlem.

