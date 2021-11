Amsterdamse Bayou Mosquitos brengen al 30 jaar Americana met Hollandse gezelligheid

In Culture Club van deze week aandacht voor de Amsterdamse band 'The Bayou Mosquitos'. Al 30 jaar spelen de mannen onder leiding van oprichter Abel de Lange een mix van cajun, tex-mex, gospel, country en rythm and blues. "Als je het vergelijkt, is het een soort soep, een gumbo, een muzikale soep die we klaarmaken met allerlei ingrediënten en naar eigen smaak serveren", aldus De Lange.

Culture Club - aflevering 28 - NH Nieuws

Gezelligheid is een woord dat vaak valt tijdens het gesprek met de jubilerende Bayou Mosquitos. Tijdens optredens is de sfeer gemoedelijk, maar ook tijdens de repetities is het gezellig. "We repeteren bij mij thuis en dan is er koffie en koek en kletsen we over allerlei zaken", vertelt gitarist Louis Terburg. Maar ze zijn zeker geen gezelligheidsclubje. "Het is gezellig, maar er moet wel gepresteerd worden, zowel bij de repetities als op het podium", zegt accordeonist Marius Bos. Ter gelegenheid van hun 30-jarig jubileum bracht de band de cd Compadres uit, wat in het Spaans maatjes of vrienden betekent. Het album is tijdens de coronaperiode gemaakt en er zijn verschillende gastmuzikanten op te horen. "We hebben voor de nummers met zijn vieren de basistracks ingespeeld maar steeds kwamen er weer suggesties voor gastmuzikanten bij", vertelt Louis. "We stuurden de tracks dan op en dan kon de gast thuis er zijn of haar bijdrage aan toe voegen. Zo is het echt een mooi vriendenproject geworden". 'Warm bad' De goede sfeer binnen de band slaat ook over op de vele gastmuzikanten waarmee de band de afgelopen tijd heeft gewerkt, zoals Lucretia van der Vloot, Tim Knol en Jeroen Kramer. "Gasten voelen het vaak als een warm bad waar ze in stappen", lacht Abel.

The Bayou Mosquitos tijdens de repetitie in de keuken van Louis

Muzikale helden van de mannen zijn Ry Cooder, Dr John en The Band. Het nummer 'Brown Album' schreef Abel als ode aan zijn favoriete band, The Band. "Het zijn zulke goede muzikanten en zij wisten ook allerlei stijlen in hun muziek te absorberen en er iets nieuws van te maken. The Beatles en The Stones zijn goed, maar The Band is natuurlijk het beste", lacht Abel opnieuw. Dertig jaar spelen betekend natuurlijk veel herinneringen. "We traden een keer op in Zwanenburg en tijdens het nummer He'll have to go" van Ry Cooder, brak er op rij twee een mevrouw in huilen uit. Niet dat ik haar met opzet aan het huilen wilde brengen, maar ik had haar kennelijk geraakt. Dat is mooi", vertelt hij.

Artikelen met bioplastic Verder in Culture Club het design duo Eric Klarenbeek en Maartje Dros uit Zaandam. Zij ontwerpen artikelen die gemaakt zijn met bioplastic van algen en zeewier. Op dit moment zijn er stapelbare design plantenpotjes van algenplastic van het tweetal te zien op de expositie 'The world as we don't know it' bij Droog in Amsterdam. "We zijn al tien jaar bezig met het ontwikkelen van plastic op basis van zeewier en algen", vertelt Eric. "Bioplastic is afbreekbaar en zal uiteindelijk het traditionele plastic moeten vervangen." Hij laat een spoel zien met daarop een draad van fluoriserend oranje bioplastic. "Kijk die prachtige kleur. Het lijkt synthetisch, maar het is natuurlijk. En deze draad kun je zo in de 3D-printer stoppen en er een object mee printen". Maartje laat tegeltjes met verschillende kleuren zien die geprint zijn met bioplastic. "Op dit moment worden deze tegeltjes al toegepast in de toiletgebouwen van een museum in Frankrijk."

Eric Klarenbeek met een vaasje van algenplastic

In de afbreekbaarheid van de verschillende artikelen zitten gradaties. Eric laat een plantenpot zien die om de kluit van een plant zit die je bij een tuincentrum koopt "De plant kun je met pot en al in de grond zetten, want die pot is snel afbreekbaar", vertelt Eric "Maar een kopje of beker waar je uit drinkt moet wat langzamer afbreken, je wil er wel wat langer uit drinken." Eric en Maartje vormen niet alleen een design duo, ze hebben ook een relatie en kinderen. Hoe is het om dag en nacht samen te zijn? "We lijken totaal niet op elkaar en zijn het vaak niet eens met elkaar. Zo hou je elkaar scherp", lacht Maartje "En thuis gaat het ook vaak over andere dingen dan bioplastic. De kinderen zorgen voor veel input en we zijn breed geïnteresseerd. We zijn van het eeuwige leren." Tentoonstelling In de museumrubriek aandacht voor de tentoonstelling met werk van Sam Drukker in museum 'Jan' in Amstelveen. Sam Drukker is een virtuoos schilder die met een paar streken de worsteling van de mens met het leven weet neer te zetten.