Zaans kunstenaarspaar komt met unieke tentoonstelling en iconische corona-knuffelfoto

In Culture Club, het cultuurprogramma van NH, zie je deze week onder andere een reportage over Aron Kroes en Merette Uiterwaal, een eigenzinnig kunstenaarspaar uit Zaandam. Hij schildert onherkanbare portetten en zij fotografeert onscherpe beelden. Ze hebben nu een bijzondere tentoonstelling bij Artzaanstad in Zaandam.

Maar vaker nog inspireren ze elkaar. Ze staan in een traditie van kunstenaarsparen als Rodin en Camille Claudel en Frida Kahlo en Diego Rivera. "Soms zou het handiger zijn als een van ons een dikbetaalde baan zou hebben, maar het is vooral heel leuk om samen met kunst bezig te zijn" lacht Merette.

Aron en Merette hebben hun atelier in een voormalige slagerij in Zaandam. Ze zijn een liefdesstel en zijn alle twee kunstenaar. Vaak werken ze samen in het atelier. "We zijn best kritisch op elkaars werk. Ik neem de kritiek van Merette ook heel serieus omdat ze zo dichtbij staat", zegt Aron.

In Culture Club verder een portret van de 29-jarige Ricky Cherim die onder de artiestennaam Meetsysteem electronische Nederlandstalige popmuziek maakt. Vaak wordt hij met Spinvis vergeleken. Onterecht, vindt Ricky: "De overeenkomst is dat we niet kunnen zingen en wat mompelend onze teksten zingen. Daar houdt het ook wel op."

Muzikale helden zijn voor Meetsysteem veel meer Talking Heads en Gil Scott Heron. "En iemand als Ronnie Flex kan ik ook bewonderen. Hij heeft de Nederlandstalige muziek weer een nieuwe impuls gegeven" zegt Ricky. Begin dit jaar bracht Meestsysteem zijn plaat CrGO uit. "Graag had ik die ook live willen promoten, maar dat kan vanwege corona niet. Ik hoop dat we binnenkort in een afgeladen Paradiso alsnog los kunnen gaan. Dat zou mooi zijn."

In de museumrubriek belichten we een van de meesterwerken van John Constable in Teylersmuseum in Haarlem.