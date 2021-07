Texel was eind jaren zestig walhalla voor hippiejongeren: "We voelden ons er vrij"

In de Summer of Love van 1967 trokken jongeren niet alleen naar San Fransisco en Amsterdam, ook Texel was een magneet voor hippies en andere jongeren. Camping Kogerstrand en beatboerderij Sarrasani waren plekken waar de jeugd op afkwam. IJmuidenaar Aad Vrijhof schreef een boek over deze tijd van love, beat en happiness.

Als jongen van achttien jaar stond Vrijhof tussen de langharige, vredelievende hippies. Met het boek Kogerstrand 1967 blikt hij vol weemoed terug op de Summer of Love op Texel. "We voelden ons vrij, los van onze ouders en waren allemaal lief voor elkaar, dat is niet gelogen."

Hij trok met een groepje vrienden uit IJmuiden naar Texel, even weg van het keurslijf van werk en ouderlijke dwang. Op Texel troffen ze veel andere jongeren die op zoek waren naar vrijheid, liefde, avontuur en muziek. Aad sliep met zijn vrienden op duincamping Kogerstrand, die toen nog was opgedeeld in een jongens- en meisjesafdeling. "Er was ook controle. Dan hadden we een ontmoeting bij de meisjes en moest je 's nachts tijgerend door het helmgras terug."

Regime

Op de camping heerste nog een ouderwets regime, maar in beatboerderij Sarrasani was het vrijheid blijheid. In de grote schuur die provisorisch was omgebouwd tot dans- en concertzaal traden bands als The Golden Earrings, The Outsiders en Cuby + Blizzards op. Er werd volop geblowd en het was dè plek waar jongens en meisjes elkaar ontmoetten.

"Ik vond de muziek wel leuk maar ik stond nooit vooraan bij het podium", weet Vrijhof nog, "mijn ogen waren meer gericht op de meisjes. En als er dan een rustig nummer was, danste je dicht tegen elkaar aan op de veel te kleine, volle dansvloer."