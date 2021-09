Nederlandse zanger Een Kasper wil met break-up songs liefdesverdriet bespreekbaar maken

In het muziek en kunstmagazine Culture Club van NH is er deze week aandacht voor zanger-liedjesschrijver Een Kasper. Zijn EP 'Nooit meer slapen' staat vol met liefdesliedjes die de andere kant van de liefde behandelen. Als het bijvoorbeeld uitgaat en je daar wakker van ligt of wanhopig van wordt. Een Kasper vindt het vreemd dat daar vaak niet over gepraat kan worden "Hoe meer je van iemand houdt, hoe moeilijker het is om afstand te nemen als het uit is. Ik vind dat daar meer over gepraat mag worden. Iedereen loopt met die shit rond".

Kasper de Boer, alias Een Kasper woont in een antikraakflat in Amsterdam Geuzenveld. Niet echt een inspirerende omgeving. Dat is ook niet nodig want hij haalt de inspiratie uit zijn eigen liefdesleven. Het nummer 'Ga weg' gaat over een relatie die een paar jaar geleden eindigde. "Ik had het uitgemaakt, maar twijfelde voortdurend of dat wel een goed besluit was. Gedachten kunnen je gek maken. Je wil dan ga weg, rot op schreeuwen om er vanaf te komen."

Inmiddels is het wel weer aan met zijn ex. "Het levert bij concerten wel eens gênante situaties op. Vrienden weten dat het voor mijn vriendin geschreven is namelijk", lacht Kasper.