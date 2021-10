Peter R. de Vries als Batman: kunstenares Pauline Bakker vat roerige tijd in beelden

In Culture Club, het cultuurmagazine van NH, deze week aandacht voor kunstenares Pauline Bakker. Zij werd geïnspireerd door de heftige gebeurtenissen van de afgelopen tijd en maakte daar beelden van. En de Amsterdamse muzikant Julian du Perron begeleidt Duncan Laurence en Ruben Hein als gitarist, maar gaat nu ook solo als popmuzikant.

Dit weekend staat Bergen nog steeds in het teken van de Kunst10Daagse. Een van de opvallende kunstenaars is de Bergense Pauline Bakker. Haar schilderijen hangen bij Stalkunst 9 op een boerderij net buiten het dorp. Het zijn vaak verstilde taferelen van mensen op het strand bij Bergen aan Zee. De kunst doet denken aan de Amerikaanse schilder Edward Hopper "We hebben eenzelfde kijk op de wereld en een voorliefde voor desolate plekken. Maar ik ben niet de Bergense Hopper hoor, ik ben de Bergense Pauline Bakker met mijn eigen stijl", lacht Pauliene. 'Boeiende tijd' Het atelier van Bakker in het centrum van het dorp is voor de Kunst10Daagse ingericht als galerie. Daar hangen haar beelden die ze maakte als reactie op de roerige tijden van nu. De toeslagenaffaire, de moord op Peter R. de Vries en George Floyd, Covid, de QR-code en de bestorming van het Capitool: Bakker verbeeldt het allemaal in haar kunstwerken. "Ik vind het een boeiende tijd. Er is zoveel gebeurd de afgelopen twee jaar. Ik had veel tijd vanwege de lockdown en toen ben ik deze beelden gaan maken", vertelt Pauline. "Ik geef niet direct mijn mening in de beelden. Mensen moeten er zelf iets mee doen", vertelt Pauline lachend.

Singer-songwriter Julian du Perron (rechts) gaat solo

De naam Julian du Perron heeft u misschien nog nooit gehoord. Maar Julian du Perron heeft in de pop en jazzscene zijn sporen verdiend. Als gitarist en drummer speelde Julian de afgelopen jaren een dienende rol in de begeleidingsband van Ruben Hein en van Duncan Laurence. "Aardige, bescheiden gasten met alle twee enorm goede stemmen", aldus Julian. Maar nu wil de Amsterdamse muzikant als solo-artiest naar voren treden. Zijn eerste single Made in Hollywood, een rustige popsong over de valkuil van perfectie liefde die Hollywoodfilms ons voorschotelen, belooft veel goeds: een album is in de maak. Zijn stem doet denken aan die van Gerry Rafferty, zanger van de seventies band Stealers Wheel en solo bekend van Baker Street "Ik kende hem helemaal niet maar laatst maakte een vriend van mij er attent op. Ik vind het een goede zanger en niet erg om met hem vergeleken te worden", zegt Julian.

Joop den Uyl op een foto van Vincent Mentzel

De Museumrubriek is bij de opbouw van de tentoonstelling Vincent Mentzel, fotograaf van de macht in Museum Hilversum. Fotograaf Mentzel was vooral in de jaren 70 en 80 actief als persfotograaf en legde politici als Joop den Uyl, Jan Pronk en Ruud Lubbers op zijn eigen manier vast. Vincent Mentzel viert dit jaar zijn 75ste verjaardag.