Werk fotografe Jasmine de Vries draagt bij aan emancipatie transgender mensen

In Culture Club, het cultuurmagazine van NH, deze week aandacht voor het werk van fotografe Jasmine de Vries. Jasmine ging tot voor kort als man door het leven, was getrouwd, had een kind en werkte in de ICT. Een paar jaar geleden ging ze in transitie, werd ze vrouw en deed een fotografieopleiding. "Ik wist mijn hele leven al dat ik vrouw was. Nu ben ik gelukkig als vrouw en kan ik mij helemaal uiten in mijn werk als fotograaf."

In de fotoserie Rebel 'n Saint speelt fotografe De Vries zelf een hoofdrol in haar eigen foto's. Op een van de foto's zit ze in leer met flink decolleté in een doorsnee huiskamer naast een schemerlamp. "Ik ben iemand met verschillende kanten. Hier breng ik mijn dominante Jasmine in beeld", lacht ze. Op een andere foto is ze te zien in een futuristische kamer in een glazen koker. "Die is gemaakt in dat ronde hotel aan de A2. De koker is de douche. Ik sta erin om aan te geven dat ik ergens in sta waar ik uit wil, maar dat dat niet kan". Haar foto's vertellen veel over haar leven, dat heel bijzonder gelopen is.

Op een foto staat Jasmine in witte jurk bij een tankstation te kijken naar een man met baardje en zonnebril bij een sportwagen. "Die stoere man is mijn zoon. We hebben goed contact. Toen ik in transitie ging was hij puber en werd hij wel gepest. Nu is gelukkig alles goed tussen ons. Hij is vormgever en we werken zelfs samen."

Jasmine werd geboren als jongen en leefde tot bijna haar vijftigste het leven van een man. Ze trouwde, kregen een zoon en werkte altijd als specialist in de ICT. "Ik ben ook best gelukkig geweest en hield van mijn vrouw en kind. Maar ik wist altijd al dat ik vrouw was. Uiteindelijk ben ik er echt voor uitgekomen en ben ik in transitie gegaan. Ik heb afscheid genomen van die man die ik was en ben nu volledig vrouw" vertelt Jasmine.

In haar foto's geeft Jasmine zich dus behoorlijk bloot: letterlijk en figuurlijk. Op de foto's zien we Jasmine in al haar vrouwelijkheid. Met haar foto's levert ze een bijdrage aan de emancipatie van transgender mensen. "Emancipatie van de transgenders is nooit mijn doel geweest. Ik heb een tijd stil geleefd. Dan ging ik op in de samenleving zonder kenbaar te maken wat mijn verleden was. De laatste drie jaar werk ik ook voor TRANS magazine. Zo doe ik direct iets voor de transgender community."

'Pom is Pom weer'

Verder in Culture Club een portret van de Amsterdamse fuzz-popband Pom. Pom bestaat uit vier mannen en de springerige zangeres Liza. "Ik heb ADHD. Ik ben daar best blij mee want het geeft me een niet aflatende energie om door te gaan. Als zangeres in een band is dat fijn", lacht Liza.

Bij liveoptredens staat ze te springen op het podium, stuitert ze de zaal door en ligt uiteindelijk ook op de grond te zingen. "Heel lang mocht dit vanwege de corona niet maar dit is hoe Liza is en hoe Pom is. Pom is Pom weer", vertelt gitarist Joy.

Held van Liza is Lorde, die met Royals een wereldhit had. "Ik hoef niet direct beroemd te worden, een keer spelen een Paradiso lijkt me al heel mooi", zegt Liza. Ze hebben wel al even aan het stardom geroken. Hun nummer 'Two' werd gebruikt voor een promo van Zalando. In het filmpje waren ze zelf te zien als celebrities. "Ik had de dag van mijn leven. Overal was eten, we kregen dure kleren en er was een meisje met een ventilator die ons koel hield."

Weegschaalmuseum

In de Museumrubriek zien we het Weegschaalmuseum in Naarden. Er zijn niet alleen weegschalen te zien, maar er is ook een bank uit het Amsterdamse IJkkantoor te zien, waar bakker, slager en kruidenier zaten te wachten als ze hun gewichten lieten controleren en ijken.