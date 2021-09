Van boyband Mainstreet met gillende meisjes naar serieuze solocarrière als Nicolaas

In Culture Club, het muziek en cultuurmagazine van NH, aandacht voor een van de grootste poptalenten van dit moment: Nicolaas. Een paar jaar geleden was Nicolaas Käller nog een van de mooie jongens van de populaire boyband Mainstreet en deed hij menig meisjeshart sneller kloppen. Mainstreet bestaat niet meer en als solomuzikant gooit Nicolaas het over een heel andere boeg. Hij maakt nu vrolijke indiepopliedjes over het alledaagse leven in Amsterdam.

Nicolaas in het Oosterpark in Amsterdam - NH Nieuws

Zes jaar geleden vloog Nicolaas op Bevrijdingsdag in een helikopter over Nederland. Met Mainstreet traden ze samen met Dotan en Caro Emerald overal op in Nederland. "Dat is wel de mooiste ervaring die ik heb met Mainstreet. We mochten ook de Maxima en Willem Alexander de hand schudden", zegt Nicolaas. En natuurlijk veel optredens voor gillende meisjes. "Bizar, maar ik vond dat wel heel leuk hoor. Een beetje Beatlesmania toestanden."

"Met Mainstreet hadden we rond de 5 miljoen streams voor onze hits, nu nog niet meer dan 30 duizend, dat is wel even wennen", zegt Nicolaas met een brede lach.

Mainstreet bestaat vandaag de dag niet meer. Nicolaas is inmiddels begin twintig en werkt nu aan een serieuze muziekcarrière. Hij heeft zijn eerste album uit 'Onze upon a time in Amsterdam'. Daarop staan door hem zelf geschreven liedjes. "Ik schrijf over dingen uit het alledaagse leven. Omdat Engels niet mijn moedertaal is gebruik ik vaak de Britse krant The Sun om zinnetjes uit te halen. Dat helpt me altijd op weg om teksten te schrijven," vertelt Nicolaas.

Nicolaas maakt indie-pop die doet denken aan Prince, Mac Demarco en Beck. "Beck bewonder ik, omdat hij altijd weer andere dingen doet, maar toch zijn eigen geluid heeft", vertelt Nicolaas. De muzikaliteit heeft Nicolaas niet van een vreemde. "Mijn opa speelde in de Amsterdamse indo-rockband The Honda's. Ik hou ook erg van de Tielmanbrothers en The Blue Diamonds. Ik hoop ook dat je die indo-rock invloed ook in mijn muziek terug hoort", glimlacht hij.

Verder in Culture Club aandacht voor de kunstenares Anne de Groot, alias Degann. Anne groeide op in Noord-Scharwoude, woont en werkt in Amsterdam en is op dit moment aan het doorbreken in Frankrijk. Ze heeft exposities in Parijs, staat in Franse tijdschriften en haar werken worden goed verkocht. "De vraag is zo groot, ik moet zelfs werken bij maken".

Anne maakt aquarellen met als thema de vergankelijkheid en het tijdige van het leven. Zo maakte ze een serie gebaseerd op de dood van wielrenner Casartelli. Als klein meisje zat Anne met haar vader naar de Tour de France te kijken toen ze zag dat hij verongelukte. "Dat maakte zoveel indruk en bepaalde gedeeltelijk mijn latere kijk op het leven. Het kan zomaar voorbij zijn dus doe er wat mee".

Beslapen bedden

Op dit moment schildert ze veel klaprozen. "Die bloeien altijd op in gebied waar oorlog is gevoerd. Ze zijn ook heel kwetsbaar, als je ze plukt dan gaan ze dood. Ik vind ze erg mooi", vertelt Anne.

In Frankrijk is haar beddenserie populair. Het zijn schilderijen waarop geen mensen te zien zijn, maar alleen beslapen bedden. "Ik vind het mooi om open te houden wat je ziet. Die kreukels in de lakens kunnen een teken zijn van een mooie liefdesnacht of van een slapeloze nacht", glimlacht Anne.