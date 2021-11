Haarlemse Nicolette zet kippen en konijnen op als eerbetoon aan 'het gewone dier'

Soms creëert Nicolette zelf nieuwe wezens. Zo laat ze een egeltje op twee kippenpoten zien. "Mijn zoon kwam thuis met een aangereden egeltje, maar die was te ver heen om hem netjes op te zetten. Toen heb ik er dit van gemaakt." Aan de muur hangt ook een zwanenhals die ze in een sierlijke krul geprepareerd heeft. "Het zwanenlichaam is zo zwaar, dat kan ik in mijn eentje niet tillen, dus heb ik alleen de kop en hals gebruikt", vertelt zij.

Door de ruimte loopt Hagel, het jonge sneeuwwitte poesje van Nicolette. Als Hagel oud is en dood gaat, zet ze haar dan ook op? "Nee, dat is te dichtbij. Huisdieren doe ik sowieso niet want de kans dat je het diertje zo opgezet krijgt, zo als hij of zij was, is heel klein."

Nicolette is taxidermist en kunstenaar. Ze zet dieren op, maar doet dat op haar geheel eigen wijze. Terwijl ze een waterhoentje van zijn verenhuid ontdoet, legt ze uit wat de haken en ogen zijn van het prepareren. "Kraaien zijn makkelijk, die hebben een dikke huid. Maar zangvogeltjes hebben een tere huid, dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn", legt ze uit. "Het is helemaal niet bloederig want je snijdt niet in het vlees. Je scalpeert het diertje als het ware. De huid hou je over en die vul je op met PU schuim."

In Culture Club ook een portret van de jonge Amsterdamse electropop-zangeres Luna Morgenstern. Luna werd geboren en groeide op in Keulen. Daar werd ze als tienermeisje al aangetrokken door de elektronische muziek en dance van de vele clubs in Keulen. "Ik stond als veertienjarige al op de dansvoer. Veel te vroeg natuurlijk. De dance van toen heeft de muziek die ik nu maak ook zeker beïnvloed. Ik wil altijd dat het in een club gedraaid kan worden", lacht Luna.

Bijzondere band

Die beat is zeker te horen in het nummer Done, dat ze schreef voor haar vader. "Ik heb een bijzondere band met mijn vader, eerder vriendschappelijk dan vader-dochter. Maar op een gegeven moment kon ik niks goed doen in zijn ogen. Ik was daar zo klaar mee en toen heb ik Done geschreven", aldus Luna.

Ook voor haar moeder, die 5 jaar geleden stierf aan de gevolgen van kanker, schreef ze een nummer, het breekbare Nobodylovesmelikeyoulovedme. "Toen mijn moeder stierf was ik 23 jaar. Ik wilde het niet accepteren en vluchtte in hard werken en uitgaan", vertelt Luna. "Door het nummer te schrijven heb ik haar dood pas verwerkt. Het nummer is een soort open brief aan mijn moeder om haar te vertellen hoe het met mijn gaat. Ik hoop dat ander mensen die iemand verloren zijn er ook troost in vinden", besluit zij.

Luna Morgenstern heeft een EP uit die Taking the blow heet. Ze treedt de komende tijd op tijdens de Popronde. Zaterdag 27 november speelt ze in de Melkweg in Amsterdam.

Tentoonstelling

In de museumrubriek aandacht voor de tentoonstelling Romanovs en ridders in de Hermitage. Over de voorliefde van de 19e-eeuwse Russische tsaren voor Middeleeuwse ridders.