Kunst10daagse Bergen brengt kunst naar bos, boerderij en boetiek

In Culture Club, het wekelijkse muziek- en cultuurmagazine van NH, is er deze week aandacht voor de Kunst10Daagse in Bergen. Een recordaantal van 300 kunstenaars exposeren hun kunst. Niet alleen in galeries en ateliers, maar ook in een boerderij, in winkels en in het bos.

In het centrum van Bergen hangt in een interieurwinkel het werk van kunstenares Babette Hofstede. Haar specialiteit is het maken van dieren van papier-maché. Inspiratie hiervoor vond ze na een bezoek aan Artis: "Toen vroegen mijn kinderen: mam, kun je eens een haasje of olifant maken?" Babette werkte tot zes jaar geleden nog in de IT. Toen besloot ze kunstenaar te worden.

Een veelvoorkomende misvatting is volgens de kunstenaar dat haar werk 'makkelijk' zou zijn. Vaak zeggen mensen: "Papier-maché? Dat kan ik ook, heb ik vroeger ook voor sinterklaas-surprises gedaan, is heel makkelijk." Maar dan komen mensen regelmatig terug met de mededeling dat het ze toch niet is gelukt, aldus Hofstede.