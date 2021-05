Zangeres Meis wil op eigen kracht de top bereiken

In Culture Club, het wekelijkse cultuurmagazine van NH, is er deze week onder andere aandacht singer-songwriter Aysha de Groot, de dochter van Marcel en de kleindochter van Boudewijn de Groot. Om niet gebruik te maken van de naam en faam van de familie heeft ze artiestennaam Meis aangenomen. "Ik wil dat mensen mij beoordelen op mijn talent en op wat ik maak", zegt Meis. "Meis is mijn tweede naam. Ik vind het ook wel mooi. Ik ben geen meisje meer maar ook nog niet echt een volwassen vrouw. Iets ertussen in. Daar schrijf ik ook veel over."

Meis heeft net haar eerste plaat uit. Een EP die de naam 'Een' heeft gekregen. Ze schrijft Nederlandstalige teksten die ze zingt over een mengeling van akoestische en elektronische melodieën. Ze noemt haar nummers extreem autobiografisch. "Ik verwerk mijn worsteling met het leven en de liefde in mijn nummers. Het is een soort dagboek." Naast haar solocarrière werkt Meis ook nog als achtergrond zangeres en danseres bij de Belgische ster Eefje de Visser. "Van haar leer ik heel veel. We staan in allerlei shows en normaal gesproken treden we op voor een groot publiek. Erg leerzaam!" Meis is de corona en lockdown inmiddels behoorlijk zat. Ze hoopt binnenkort met haar eigen band op een podium te staan en haar nieuwe nummers te spelen. "Ik verlang er naar om voor echt publiek te staan en die adrenaline te voelen. Ik heb behoefte aan vreemd zweet!", lacht Meis. Tekst gaat door onder de afbeelding.

Verder in Culture Club een reportage over een sloopflat in Amsterdam Nieuw-West waar kunstenaars samen met bewoners kunst gemaakt hebben. Bewoners hebben ook vertelt hoe ze het vinden om gedwongen te moeten vertrekken uit hun geliefde plekje. De kunst van flatbewoners en hun herinneringen zijn in 2025 te zien en te horen in het Amsterdam Museum bij het 750-jarig jubileum van de stad. En in de museumrubriek gaan we langs bij Artzaanstad in Zaandam waar een expositie is van het kleurige werk van de 75-jarige Eleonora Stol. Bekijk hieronder de hele aflevering van Culture Club.

